Eminente Grão Mestre Estadual da GOB-AM morre vítima de Covid-19

O Eminente Grão Mestre Estadual morreu no fim da tarde desta quarta-feira (6) | Foto: Arquivo Pessoal

Manaus - O Eminente Grão Mestre Estadual da potência maçônica Grande Oriente do Brasil Amazonas (GOB-AM), Mozandi da Silva Castro, que tinha 71 anos, faleceu no final da tarde desta quarta-feira (6), por volta das 17h45, em decorrência do novo Coronavírus (Covid-19). Segundo familiares, o maçom já vinha apresentando complicações renais e teve uma parada cardiorrespiratória.

Conforme informações dos familiares, nos últimos dias de vida, o grão mestre estava sedado devido às condições de saúde. O fato de ter apenas um rim,pode ter contribuído para o agravamento do estado de saúde. Mozandi deixa esposa, filhos, netos e bisnetos. Ele tomou posse na GOB-AM no dia 8 de junho de 2019 em cerimônia realizada no Templo da Fraternidade Universal, no bairro Parque 10 de Novembro, Zona Centro-Sul de Manaus.

O chefe de gabinete do GOB-AM, Percival Corrêa disse ao EM TEMPO que a morte de Mozandir uma perda irreparável para a Maçonaria do Amazonas. "A instituição lamenta profundamente por essa perda. Nosso Grão Mestre além de ser um excelente ser humano, era um grande maçom e vai ficar guardado na memória e no coração de todos os maçons do GOB-AM", declarou.

Nas redes sociais, muita comoção em torno da morte do grão mestre. A Maçonaria Amazonense está de luto.

"Acabamos de perder nosso Emin. Grão Mestre do Amazonas que lutou bravamente contra o Covid-19, mas não resistiu. Nossos corações se enchem de tristeza pois não perdemos apenas nossa maior autoridade, mas sim, um querido e amado Ir. de sorriso franco e puro, de alma fraterna e espírito aguerrido pela nossa ordem. Há de brilhar uma estrela no infinito, por muitas vezes desbastamos a Pedra Bruta juntos agora escreverás na sua prancheta as palavras Divinas. Ficarás para sempre guardado suas lembranças", escreveram alguns dos amigos e familiares do maçom.