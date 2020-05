Vídeo! Carro cai em rio e família escapa com ajuda de viajantes no AM

Humaitá (AM)- Um veículo caiu de uma ponte na BR-320, conhecida como Transamazônica, nesta terça-feira (5). A família, que estava no veículo, foi salva por outras pessoas que passavam no local.O acidente aconteceu em um trecho entre as cidades de Humaitá e Apuí.

No vídeo, gravado por uma mulher, é possível ver a correria de homens que pulam na água para tentar retirar a família do carro. Ao cair, o veículo ficou submerso, apenas a traseira do carro aparece nas imagens.

Os homens, que ajudaram no resgate, precisaram quebrar os vidros do carro, para retirar a família. “Cadê a minha mãe?," grita o menino após ser resgatado.

Depois dos momentos de desespero, a família sai da água, mãe e filho se abraçam. A mulher, que gravou as imagens, afirma que o motorista caiu da ponte após o carro se desequilibrar.

Veja o vídeo: