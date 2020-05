Programa Ampliando Horizontes tem aulas on-line para 18 turmas

Manaus - O Programa Ampliando Horizontes (PAH), segue em atividade, mesmo no período de isolamento social causado pela pandemia de Covid-19. Os estudantes de 18 turmas de língua inglesa, espanhol e Língua Brasileira de Sinais têm acesso as aulas de forma on-line. A iniciativa da Prefeitura de Manaus, visa manter os alunos estudando.

As aulas iniciaram no dia 24 de março, a partir de diversas ferramentas, como os aplicativos de conversa Zoom, Hangout Meet, WhatsApp, Google Classroom. Outras ferramentas utilizadas são as plataformas Duolingo, Jetstream e Eleteca. A continuidade do ensino foi acordada com os estudantes através dos grupos das turmas.

De acordo com a coordenadora do PAH da Secretaria Municipal de Educação (Semed), Suellen Barros, a partir das plataformas virtuais, em especial as de videoconferência, foi possível uma maior interação entre os participantes. “Neste momento de pandemia da Covid-19, a tecnologia tem sido a primeira aliada do processo de ensino e aprendizagem. A partir dela, pudemos dar continuidade às aulas remotamente e tivemos um feedback das aulas muito significativo”, explicou.

Cinthia Bastos Saboia, professora de língua portuguesa da rede municipal de ensino e aluna de espanhol do PAH, mencionou que as aulas são dinâmicas e têm ocorrido normalmente, sem perda de carga horária, ou seja, duas vezes por semana, como na forma presencial. “Contamos com o acompanhamento individual do professor que nos envia vídeos e tira as dúvidas de exercícios escritos e orais, além de termos ao nosso alcance outros meios digitais. Felizmente, não houve perdas em relação aos conteúdos”, destacou.

Para Cinthia, além da qualificação, a continuidade das aulas permite que a interação com pessoas próximas continue, mesmo com o afastamento físico. “Tem sido uma forma de ver os amigos em tempos de pandemia; de amenizar a dor de perdas; e até de gerar esperança por dias melhores. Em breve, todos iremos nos ver”, concluiu.

*Com informações da assessoria