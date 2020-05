Chá de bebê: projeto Aconchego pede doações para mães carentes do AM

Manaus- Buscando ajudar as mães em situação de vulnerabilidade social, o " Projeto Aconchego Corrente de Solidariedade " está promovendo um "Baby Chá virtua". O objetivo é arrecadar uma grande quantia de dinheiro para comprar fraldas, lenço umedecido, talco, roupinhas, berço, carrinho, banheira, jogo de lençol, entre outros, para montar enxovais que serão doados para as mães cadastradas no projeto.

Segundo a idealizadora, Elke Santana, neste ano houve um aumento significativo no número de mães carentes. Ainda por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o projeto vem recebendo poucas doações.

"Agora, com a pandemia do novo coronavírus e a situação em Manaus, há menos doações e mais mulheres precisando de ajuda. Uma empresa desenvolveu o site voluntariamente para o nosso projeto. Para doar, a pessoa precisa acessar o link da divulgação, lá vão conhecer a história do projeto. Também é possível escolher na lista de presentes o que quer doar e isso será revertido em dinheiro," disse Elke Santana.

Projeto

Projeto Aconchego foi fundado em 2008 em Manaus, com o intuito de ajudar grávidas carentes da capital. O projeto recolhe doações, faz visitas às gravidas em residências e oferta atendimento psicológico e informativo sobre gravidez.

Projeto Aconchego foi fundado em 2008 em Manaus | Foto: Divulgação

O principal objetivo do projeto é sensibilizar a sociedade quanto ao elevado índice de mulheres grávidas necessitadas de ajuda, que foram abandonadas por seus companheiros, familiares e estão desempregadas. Mais de 900 mulheres já foram auxiliadas por meio do projeto. A idealizadora do "Aconchego", Elke Santana Aucar, conta que, em sua equipe, há cinco amigos católicos - que assiduamente se dedicam ao voluntariado.

Doações

Para ajudar com doações, sejam de kit recém-nascido, cobertor, sabonete, roupas novas ou usadas, leite, ou ainda material de higiene, entre em contato pelos números: (92) 98121-4910 ou (92) 99236-0881, ou pelo link de doação: https://festalab.com.br/cha-de-bebe-do-projeto-aconchego

O Projeto Aconchego está localizado na rua Ferreira Pena, Nº 366, Edifício Dr. Jorge Aucar, Sala 13, térreo, bairro Centro, Zona Sul Manaus. Sem fins lucrativos e não governamental, o projeto precisa de ajuda.