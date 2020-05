Ipaam dá dicas para redução de uso de energia elétrica na quarentena

O Ipaam alertou a população sobre medidas que podem reduzir o consumo | Foto: Ricardo Oliveira/Ipaam

Manaus - Com orientações para a população permanecer em casa durante a quarentena causada pelo novo coronavírus (Covid-19), é comum que os gastos com energia elétrica sejam cada vez maiores. Com isso, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) alerta a população para algumas medidas simples que podem ajudar a reduzir o consumo de energia durante esse período.

De acordo com o diretor-presidente do Ipaam, Juliano Valente, o aumento no consumo de energia elétrica é um dos principais pontos que a população mais vem sofrendo durante essa pandemia.

“A permanência das pessoas em casa por causa do novo vírus fez aumentar a produção de lixo, o consumo de água, e com a energia elétrica não seria diferente. Por isso, nós procuramos informar a população com orientações que possam ajudar a reduzir esses gastos com energia elétrica”, disse.

Juliano informou também que, durante esse período, é esperado que a população crie novos hábitos para a economia dos recursos naturais, que poderá resultar até na redução dos valores a serem pagos pelo serviço de energia elétrica.

Dicas de redução

1 – Tire os aparelhos da tomada. Ligue somente os aparelhos domésticos necessários para o seu uso. Quando não estiver usando não deixe ligado, pois acaba gastando mais energia.

2 – Troque as lâmpadas. Essa é uma das melhores formas de reduzir os gastos com energia elétrica. As lâmpadas tradicionais, que são mais usadas no dia a dia, que também são conhecidas como incandescentes, têm a cor mais amarelada e gastam no mínimo 75 watts para funcionar normalmente. Uma lâmpada fluorescente, que tem a iluminação mais branca, pode trazer o consumo de apenas 15 watts, proporcionando assim uma redução na sua conta de luz.

3 – Aproveite a luz do dia. Utilize ao máximo a luz natural, deixando cortinas, janelas e portas abertas, para que assim você não precise usar de forma desnecessária a energia elétrica.





*Com informações da assessoria