Prefeitura recebe álcool em gel doados em live de Michel Teló

O cantor sertanejo Michel Teló arrecadou 3 toneladas de álcool em gel, doadas pela empresa Asseptgel | Foto: Divulgação

Manaus - A Prefeitura de Manaus recebeu nesta quinta-feira (7), a doação de 36 caixas de álcool em gel a 70%. O produto, essencial para a higienização contra o novo coronavírus, causador da Covid-19, será destinado ao atendimento dos imigrantes indígenas venezuelanos da etnia warao. Os refugiados são acolhidos pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc). A entrega do material ocorreu na sede do Centro de Apoio e Referência para Refugiados e Migrantes (Care), localizado no bairro Cachoeirinha, zona Sul.

A doação é fruto do projeto #UnidosPelaMusica, que oferece entretenimento e arrecada dinheiro e donativos para apoiar os trabalhos do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), por meio de shows virtuais. Em sua live realizada no dia 12/4, o cantor sertanejo Michel Teló, arrecadou 3 toneladas de álcool em gel, doadas pela empresa Asseptgel. Entre as inúmeras instituições e órgãos escolhidos para receber parte do produto, a Semasc foi um deles.

“Sabemos que neste momento toda ajuda é totalmente bem-vinda, somos gratos por essa doação, este material será muito bem utilizado na realização do serviço, e esperamos que mais parcerias possam surgir para nos ajudar no combate a essa pandemia”, disse a titular da Semasc, Conceição Sampaio.

De acordo com o oficial de educação do Unicef, Sidney Vasconcelos, o intuito é somar forças no combate à Covid-19. “Nós recebemos três toneladas de álcool em gel e estamos distribuindo para nossos parceiros, um deles, a Prefeitura de Manaus. Nosso foco é ajudar as famílias em situação de vulnerabilidade social”, destacou. Ainda segundo ele, a parceria com a empresa B2W Digital e as Lojas Americanas viabilizou o transporte do material para Manaus.

O produto será organizado para entrega nos espaços de acolhimento dos indígenas warao, sendo distribuído entre as famílias e os servidores que estão em atuação, pois é importante que todos estejam de acordo com os protocolos de higiene estabelecidos pelos órgãos sanitários.

