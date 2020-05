Taxista, sem máscara, tosse e cospe dentro de loja em Manaus

Taxista, sem máscara, tosse e escarra dentro de estabelecimento essencial | Foto: Divulgação

Manaus - Na manhã desta quinta-feira (7) uma sequência de fatos inusitados foi observada por uma moradora, que não quis se identificar, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, considerado o local com o maior número de casos notificados de Covid-19 na capital, segundo boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM).



Um dos fatos vistos, é que enquanto a moradora pagava os alimentos no caixa de um supermercado, um taxista, sem máscara, tosse e em seguida cospe ‘para cima’ na entrada do estabelecimento, (geralmente as pessoas se retiram do ambiente fechado e cospem diretamente para o chão ou em alguma sacola ou até mesmo vão até o banheiro).

De acordo com a moradora, depois de ele ter cuspido, um funcionário passou pela mesma porta, sem perceber que o homem tinha eliminado secreções ali. “O que me chamou atenção é que ele não parava de tossir e ainda estava sem máscara num ambiente onde tinha várias pessoas nas filas pagando os produtos. E o que mais incomodou foi ele eliminar o catarro de dentro do local para cima, com o objetivo que a secreção caísse fora. E não demorou muito um funcionário do supermercado passou logo em seguida por aquela mesma porta”.

Gotículas de tosse podem ficar no ar mesmo após 20 minutos

Uma única pessoa é capaz de expelir 100.000 gotículas ao tossir uma única vez. As maiores caem no chão e ficam ali por cerca de um minuto. Em contrapartida, após 20 minutos as gotículas menores ainda permanecem no ar. A simulação virtual foi feita pelo Instituto de Tecnologia de Kyoto, no Japão.



“Etiqueta de tosse”

Na hora de tossir ou espirrar recomenda que a pessoa cubra de maneira correta as vias respiratórias | Foto: Reprodução

Na hora de tossir ou espirrar, a coordenadora estadual de Doenças e Agravos Transmissíveis da SES-MG, Janaína Fonseca, recomenda que a pessoa cubra de maneira correta as vias respiratórias. “O ideal é cobrir a boca com a parte interna do braço quando for tossir ou espirrar. Esta atitude, conhecida como a etiqueta da tosse, evita a contaminação das mãos, que é um dos principais veículos propagadores de doenças, especialmente da gripe”, explicou.



Engarrafamento na Cidade Nova

Engarrafamento na Avenida Max Teixeira | Foto: Divulgação

Em um horário de aproximadamente 10h, a mesma moradora relatou que houve um fluxo intenso na avenida Max Teixeira tanto no sentido Centro como bairro. “Eu desde a última quarta-feira (6) estou caçando azitromicina, medicamento receitado pelos médicos para a minha mãe e avó que estão com Covid-19, nas drogarias da Zona Norte e Leste e não encontro, mas fluxo intenso em pleno isolamento social eu encontrei”.



Aglomerações em drogarias

Filas e aglomerações em frente a drogarias | Foto: Divulgação

A moradora também relatou muitas filas em frente de drogarias da Zona Norte de Manaus. “As pessoas estão se aglomerando em frente das drogarias que possuem banco 24 horas”.



Um dos locais que ela percebeu aglomeração e com muitas pessoas sem máscara foi na agência do banco Bradesco, na Cidade Nova. “Tinha muita gente em frente ao Bradesco, mais do que da Caixa. Só não consegui registrar, pois estava dirigindo”.

Centro de Manaus

Vendas não essenciais no bairro Centro | Foto: Lucas Silva

O fotógrafo do EM TEMPO registrou no bairro Centro, Zona Sul de Manaus, alguns camelôs (vendedores ambulantes) atendendo a população manauara em pleno isolamento social.



Cidade Nova

Com 89 notificações de moradores com sintomas, o bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus, tem o maior número de casos notificados de Covid-19 na capital, segundo boletim epidemiológico da FVS- AM que considera dados até o dia 23 de abril. São pacientes suspeitos de terem contraído a doença e tiveram o primeiro atendimento em UBS Unidade Básica de Saúde) que informou à situação à FVS. Os casos mais graves na rede pública de saúde também são de pacientes com endereço residencial no bairro.

O mapa abaixo mostra a distribuição dos casos graves nos bairros de Manaus, onde os bairros Cidade Nova e Compensa se destacam. Veja!

Cidade Nova | Foto: FVS-AM

Uso de máscara

O prefeito de Manaus, no dia 14 de abril, assinou um decreto que determina a recomendação para que as pessoas usem máscaras de proteção ao sair de casa na capital amazonense, para evitar a propagação do novo coronavírus.

Casos confirmados de Covid-19 no Amazonas chegam a 10 mil

O Amazonas registrou 856 novos casos, nesta quinta-feira (7), totalizando 10.099 casos confirmados do novo coronavírus no estado, segundo boletim epidemiológico divulgado pela FVS-AM.



Nesta edição do boletim foram confirmados mais 55 óbitos pela doença, elevando para 806 o total de mortes, sendo 43 nas últimas 24 horas.



O boletim aponta que 2.699 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão em isolamento social ou domiciliar. Outras 6.159 pessoas já passaram pelo período de quarentena (14 dias) e se recuperaram da doença.