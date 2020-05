Humorista usa megafone para orientar manauaras sobre isolamento social

O vídeo viralizou no Instagram e pode ser conferido no perfil do humorista @leandro.leitte | Foto: Reprodução

Manaus - "É o carro da conscientização passando na sua rua. Bora usar máscara?". Foi dessa forma que o humorista manauara Leandro Leite, com a ajuda do amigo Sandro Maldonado, saiu abordando moradores da Zona Leste de Manaus, durante uma ação de combate ao novo coronavírus. O vídeo da atuação dos humoristas "viralizou" nas redes sociais.

Usando um megafone, os amigos saíram em um carro e percorreram ruas da quarta etapa do bairro Jorge Teixeira. As pessoas que caminhavam nas ruas sem algum tipo de proteção eram advertidas pelos humoristas e orientadas a cumprirem o isolamento social.

"Aqui é um grupo de conscientização. Vão para casa, evitem aglomeração. Usem máscaras!", alertavam os amigos de uma forma divertida.

Em entrevista ao portal EM TEMPO , Leandro Leite explicou que a ideia surgiu de forma improvisada e que percebeu um cenário desagradável ao ver pessoas desrespeitando as medidas de prevenção ao Covid-19.

"A gente queria conscientizar as pessoas de uma forma irreverente. Meu amigo Sandro estava de carro e, por incrível que pareça, tinha o megafone dentro do veículo. Então saímos, mas nos deparamos com situações de total irresponsabilidade e falta de senso. Fiquei triste por ver moradores do meu bairro ignorando o isolamento social, mas espero que com a repercussão do vídeo conscientize outras pessoas", ressaltou o comediante.

Leite também pontuou que faz uso de máscara, mas que na gravação retirou o item para melhorar a qualidade do áudio.

O vídeo publicado no perfil do humorista no Instagram já ultrapassou a marca de 50 mil visualizações em apenas dois dias. E teve internauta pedido que a ação chegue em outras regiões da cidade.

"Tá bom de tu passar aqui no bairro da Paz", comentou uma seguidora. Em resposta, Leandro informou à reportagem que a proposta está nos planos.

"Vamos fazer a segunda parte do vídeo. Queremos ir em outros bairros", disse.

Ficou curioso? Veja como foi a ação: