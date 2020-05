Mais um PM morre de Covid-19 no AM e número de mortos sobe para 13

| Foto: Divulgação

Manaus – O sargento da Polícia Militar Valnelson Oliveira Moraes, 47, morreu, na última quinta-feira (7), após complicações decorrentes da doença Covid-19. O sargento estava internado no Hospital e Pronto-Socorro Delphina Aziz, localizado no bairro Colônia Terra Nova, zona norte de Manaus.

Em nota de falecimento, a Associação das Praças da Polícia e Bombeiro Militar do Amazonas (Appbmam) expressou condolência à família e amigos do militar e lamentou a perda de mais um PM. Moraes atuava no Núcleo de Implantação de Presídio da Polícia Militar (NIPP).

Até esta sexta-feira (8), a Appbmam confirmou 13 mortes por coronavírus na associação e o afastamento com suspeita ou confirmação da doença em mais de mil oficiais e praças.

Mortes confirmadas por covid-19 na PMAM

Sgt. PM Rosinaldo Rodrigues Vasconcelos (reserva)

Mj. PM Altamir Bindá (médico da reserva)

Sgt PM Aristóteles Serzedelo (reserva)

Ten. PM José Nildo Gonçalves Meireles, 47 (ativa)

Sgt. PM Luiz dos Santos Dutra (reserva)

Sgt. PM Vuzimar Comapa Cavalcante (reserva)

Sgt. PM Clevilande Menandes dos Santos (reserva)

Sgt. PM Raimundo Nonato da Silva Alexandre (ativa)

Sgt. PM Venceslau Bentes dos Santos (reserva)

Sgt. PM Carlos da Silva Bentes (reserva)

Sgt. PM Glerson de Sousa Corrêa (ativa)

Sgt. PM José Ricardo Pereira Araújo, 41 (ativa)

Sgt. PM Valnelson Oliveira Moraes, 47 (ativa)

Coronavírus

Até a última quinta-feira (7), o Amazonas contabilizou 10.099 casos confirmados do novo coronavírus, segundo boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM). 5.897 são de Manaus (58,39%) e 4.202 do interior do Estado (41,61%).

Além da capital, 53 municípios já têm casos confirmados: Manacapuru (700); Parintins (324); Tabatinga (292); Santo Antônio do Içá (226); Iranduba (200); Tefé (211); Rio Preto da Eva (188); Coari (182); Itacoatiara (177); Maués (162); Careiro Castanho (155); São Paulo de Olivença (124); Presidente Figueiredo (136); Carauari (118); Autazes (126); Tonantins (73); Amaturá (65); Boca do Acre (73); Anori (56); Benjamin Constant (55); Urucará (48); Silves (34); São Gabriel da Cachoeira (41); Nova Olinda do Norte (31); Tapauá (41); Fonte Boa (27); Maraã (27); Barreirinha (23); Manaquiri (23); Novo Airão (23); Careiro da Várzea (22); Lábrea (22); Beruri (21); Itapiranga (18); Canutama (15) e Novo Aripuanã (15).