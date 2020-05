Vídeo mostra barraco com enfermeira após exame negado no Platão Araújo

Manaus - Conforme gravação em vídeo, uma técnica de enfermagem em Manaus teria se recusado a realizar um exame de eletrocardiograma na paciente Dinar Ferreira dos Santos, que testou positivo para o novo coronavírus (Covid-19). O caso, segundo a família da paciente, ocorreu no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo , localizado na avenida Autaz Mirim, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus, onde as imagens foram gravadas. O caso repercutiu na web esta semana. (Assista ao vídeo no final da matéria)

Na última quinta-feira (7), uma sobrinha da paciente conversou com o Portal Em Tempo sobre o caso. "Fomos no Platão levar a minha tia passando muito mal, fomos super bem atendidos pelos funcionários.. Fizemos a ressonância, medicamentos e oxigênio, até o momento estava tudo bem. Até chegar na parte do eletrocardiograma", destacou o familiar.

Ainda conforme a entrevistada, a paciente foi mandada para a sala rosa sem fazer o eletrocardiograma. "Ao chegar na sala, a enfermeira perguntou é Covid-19? A minha tia respondeu que sim. Então, ela [tia] foi mandada para a sala rosa, onde fica os contaminados ou com suspeita, Fomos para a sala rosa e outra enfermeira nos informou que não era nesse local, que a minha tia deveria ficar," disse Francisca Ferreira, sobrinha da paciente.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, a família da paciente afirma que uma das enfermeiras do hospital se recusou a fazer um eletrocardiograma em uma paciente. Segundo os familiares, o médico pediu que Dinar Ferreira fizesse um eletrocardiograma para verificar se a dosagem de cloroquina havia causado alterações nos batimentos cardíacos.

"Minha tia deitou na maca e tirou a parte de cima da roupa. A enfermeira colocou os eletrodos, mas percebeu que a tomada não era compatível e foi aí que tudo começou. A enfermeira olhou para as outras colegas de trabalho e falou procurem uma sala com uma maca, senão eu não atendo. As enfermeiras falaram que podiam atender na sua sala, que está toda equipada, mas a primeira enfermeira novamente falou que não ia atender," explicou Francisca.

Analisando o vídeo, é possível identificar parte da conversa entre a família e a enfermeira. A profissional de saúde se recusou e disse que a paciente está com o novo coronavírus, e que a ordem veio da gerência do hospital.

Conforme a família, outros enfermeiros aconselharam os familiares a denunciar o caso aos órgãos competentes. "O técnico de enfermagem Silvio Mendonça se prontificou a realizar o exame", explica a sobrinha.

"Ficamos duas horas no corredor, e minha tia com todos os eletrodos Procurei a gerência, mandaram eu aguardar, e aguardei uma hora e meia. Bati incansavelmente em uma porta de uma sala do hospital, e foi quando um enfermeiro chamado Silvio Mendonça nos atendeu. Expliquei a ele toda e situação e resolveu conversar com a enfermeira. Ela gritava na sala que não ia atender e disse ao Sílvio que era ordem da gerência," completou.

Susam

A reportagem procurou a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, para se manifestar sobre o caso. Ontem (6), em primeiro contato, o órgão falou que só poderia encaminhar um posicionamento ao ter conhecimento dos dados da paciente, porém a reportagem não tinha o nome de imediato. Posteriormente, a família passou o nome da paciente e os dados foram encaminhados à tarde para a assessoria da Susam, que até o fim da manhã desta sexta (8) não havia divulgado nenhuma resposta.

Veja o vídeo:

| Autor: Divulgação