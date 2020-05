Entregador de gás morre esmagado por caminhão tanque em Manaus

O corpo foi removido pelo IML | Foto: Bianca Ribeiro

Manaus - Um entregador de gás, identificado apenas como Jhon, de 20 anos, morreu após parte do corpo ter sido esmagada por um caminhão tanque, na manhã desta sexta-feira (8), na Avenida das Flores, na Zona Norte de Manaus.

O acidente teria sido ocasionado por um carro, ainda não localizado, que bateu na lateral da moto. A vítima se assustou, olhou para trás, e não percebeu a aproximação com o caminhão tanque que estava na frente.

O caminhão teria dado uma freada e o motociclista acabou indo parar debaixo das rodas. "Como o caminhão demora um pouco para parar totalmente, ele ainda andou um pouco, e foi quando a vítima foi literalmente estraçalhada", informou uma testemunha.

O motorista do carro, que teria ocasionado o acidente, fugiu do local e a polícia tenta localizá-lo. Já o motorista do caminhão permaneceu na avenida até a chegada da polícia.

O motorista do caminhão ficou no local até a chegada da polícia | Foto: Bianca Ribeiro

A mãe da vítima, que não teve o nome informado, estava muito abalada com a situação e preferiu não falar com a imprensa. Conforme informações, Jhon estava, há cinco meses, trabalhando em uma empresa de gás, localizada no bairro Santa Etelvina, também na Zona Norte.

A 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada e fez o isolamento da área. A avenida ficou com uma pequena retenção no fluxo de veículos, devido ao acidente. O corpo do entregador de gás foi removido para o Instituto Médico Legal (IML)