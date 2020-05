Carro capota após colisão na avenida das Flores

Manaus - Na tarde desta sexta-feira (8), por volta das 14h30, um carro modelo Fiat Punto, de cor branca, capotou na avenida das Flores, no bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus. Já é segundo acidente no local em menos de seis horas.

Pela manhã, um entregador de gás, identificado apenas como Jhon, de 20 anos, morreu após parte do corpo dele ser esmagada por um caminhão-tanque.

Capotamento

Conforme informações da equipe da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o acidente envolveu dois veículos, um de modelo Fiat Punto, de cor branca, e um Renault Logan, também de cor branca. Um dos motoristas tentava acessar uma alça de retorno e o outro seguia reto quando ambos colidiram.

Com o impacto, o veículo Fiat Punto acabou capotando na via pública. Apesar do impacto, o condutor que estava sozinho sofreu apenas leves escoriações. O condutor do outro veículo também só teve arranhões.

Um guincho foi utilizado para remover o veículo do local.