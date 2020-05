Vídeo: Caminhão tomba após barra da direção quebrar na BR-319, no AM

O acidente aconteceu por volta das 14h | Foto: Israel Amorim - PM-AM

Careiro Castanho - Um caminhão carregado de produtos alimentícios tombou na tarde desta sexta-feira (8) na BR-319, nas proximidades da cidade de Careiro do Castanho (a 88 quilômetros de Manaus). O acidente aconteceu por volta das 14h, após problemas mecânicos no veículo. Não houve vítimas.

O motorista, de 43 anos, informou à Polícia Militar (PM) que perdeu o controle do caminhão após a barra de direção quebrar. Ele percebeu a falha e tentou parar no acostamento, mas o veículo tombou em uma vala.

"Estávamos a caminho de outra ocorrência quando presenciamos o acidente e paramos para prestar a assistência. No caminhão estavam o motorista e um ajudante dele. Ajudamos os dois a sair do veículo e colocamos sinalização naquele trecho da BR-319. As vítimas não apresentavam nenhuma lesão e preferiram não ir ao hospital", informou o cabo Israel Amorim, do 3º Pelotão da PM.

O caminhão transportava mercadorias para abastecer pequenos comércios no Careiro Castanho. Parte da carga foi salva após a mobilização de outros motoristas que pararam na rodovia para prestar ajuda.

Um caminhão guindaste foi acionado para fazer a remoção do veículos.

Veja o vídeo