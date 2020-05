Luís Nicolau denuncia que Bradesco está roubando leitos da população

A denúncia afirma que o plano de saúde Bradesco está encaminhando clientes para leitos públicos | Foto: Divulgação/Prefeitura

Manaus - O presidente da rede de hospitais Samel, Luís Alberto Nicolau aproveitou o momento da divulgação do boletim diário de casos do novo Coronavírus entre os pacientes atendidos pelo grupo médico na capital, para fazer uma denúncia grave sobre a maneira como o plano Bradesco Saúde tem lidado com a necessidade de internações de clientes durante a pandemia. Ele acusa o plano de estar encaminhando clientes para leitos do Hospital de Campanha Municipal Gilberto Novaes, gerido pela Prefeitura de Manaus e pelo Grupo Samel no bairro Lago Azul, Zona Norte, sem arcar com os custos médicos.

"Banco Bradesco, não bastasse cobrar juros exorbitantes da população, agora está utilizando leitos do hospital de campanha. Nós já demos alta para uma gerente de vocês, já atendemos no mínimo dois clientes de vocês. Falo isso e tenho provas que vocês estão roubando leitos das pessoas pobres. Não compactuamos com isso e negamos quando o plano pediu para que nós pegássemos pacientes deles em nossas ambulâncias e levássemos para o hospital público, sob alegação de que iriam ressarcir o Sistema Único de Saúde (SUS)", argumentou.

Nicolau criticou a atitude do plano de saúde e ainda alfinetou o fato de terem prometido UTI's aéreas que ainda não são uma realidade na capital.

"Procure o prefeito porque vocês vão ter que pagar as internações que estão fazendo, até porque o hospital de campanha não é credenciado no SUS. Faço essa denúncia e tenho provas. Quero que o Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE-AM) e a Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Amazonas (OAB-AM) tomem providências. Vocês estão roubando leito de pobres", afirmou.

O Em Tempo procurou a Prefeitura de Manaus e o Bradesco Saúde para solicitar um posicionamento perante a denúncia, mas até a publicação do material não recebemos retorno. Assim que obtivermos reposta, a publicação será atualizada.

Hospital Adventista

O presidente da Samel aproveitou o momento para criticar o Hospital Adventista de Manaus que aumentou os preços dos atendimentos durante a pandemia.

"Eles devem explicações à sociedade sim. Todo mundo sabe que é o hospital mais caro de Manaus e que só atendem os melhores planos de Manaus. Me causa mais estranheza, é o Hospital Adventista declarar para a Veja que eles suspenderam os atendimentos de pacientes particulares. Ou seja, está virando de costas, mais uma vez, para a sociedade", disse.

Instituto Estadual de Defesa do Consumidor (Procon-AM) notificou, na terça-feira (5), o Hospital Adventista de Manaus, após denúncias de aumento nos valores dos serviços oferecidos na unidade. O hospital teve dois dias, a contar da notificação, para apresentar justificativa junto ao órgão.

O Procon-AM tem registrado diversas reclamações sobre aumento nos preços de consultas médicas e internações em leitos de CTIs e UTIs, que têm tido alta procura com a pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Em nota, o Hospital Adventista informou que, em respeito ao sigilo das informações, prontamente apresentou os documentos solicitados pelo Procon, como notas fiscais e contas médicas de pacientes com informações de atendimentos realizados entre outubro de 2019 a abril de 2020.

"Somos solidários ao sofrimento da população amazonense e vamos continuar com o mesmo compromisso de um trabalho de qualidade, preocupação com a saúde publica, mantendo valores como a verdade, a transparência e a preocupação com uma saúde integral de todos os nossos pacientes", escreveu a instituição em nota.

Veja o vídeo em que Luís Alberto Nicolau denuncia o plano de saúde: