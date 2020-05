Prefeitura realiza obra de drenagem profunda no Grande Vitória

Manaus - Devido a uma erosão que atinge casas na rua Diamantina, Grande Vitória, zona Leste, a Prefeitura de Manaus está realizando uma obra de drenagem profunda no local. Uma equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) atua para a instalação do sistema que dará o escoamento correto as águas pluviais.

A ação atende a um pedido dos moradores para a recuperação da via. Estão sendo instalados no local, 90 metros de tubulação, dos quais, 50 metros possuem um metro de diâmetro e os outros 40 metros de tubulação têm 80 centímetros de diâmetro. Além disso, serão instaladas três caixas coletoras, sendo duas de 1,5 metro e uma de 2 metros.

Conforme o coordenador de obras da zona Leste, Flávio Lima, os trabalhos fazem parte da programação emergencial atendida pela Seminf no período de fortes chuvas. “Esse é um período que a cidade sofre muito devido às chuvas, por isso é comum termos obras em caráter emergencial. Aqui nosso trabalho é voltar a garantir que as casas desses moradores não venham a ser prejudicadas devido a erosão”, informou.

A nova obra dará uma vasão de 1.800 litros de água por segundo | Foto: Altemar Alcantara / Semcom





A nova obra dará uma vasão de 1.800 litros de água por segundo, a fim de que não se intensifique a erosão do barranco existente no local, o que ameaçava os moradores. Além do sistema de drenagem, a rua também vai passar por uma ação de recuperação viária com serviço de tapa-buracos em 250 metros, devolvendo aos moradores a trafegabilidade.

Quem comemora a chegada da equipe de obras é Francisco Ferreira da Silva, 59, morador do bairro há 20 anos. "Essa obra vai melhorar bastante para nós, vai recuperar a nossa rua", disse o pedreiro.

