As dificuldades enfrentadas pelos profissionais da saúde no interior

Manaus- A Covid-19 chegou de maneira rápida no interior do

Amazonas. Dos 10.727 casos confirmados no Amazonas até esta sexta-feira (08),

6.034 são de Manaus (56,25%) e 4.693 do interior do Estado (43,75%). Além do

combate ao coronavírus, os profissionais da saúde precisam gerenciar o medo, a falta de comunicação e a distância

de alguns municípios da capital. O que algumas vezes atrapalha na realização de

um trabalho com êxito. Mesmo com o uso das tecnologias, a realidade no interior

é diferente, afinal, há dias que a rede de comunicação não funciona.

Se na capital amazonense os problemas são rotineiros com o

serviço de internet e telefonia, nas localidades mais distantes é ainda pior. Em Fonte

Boa, por exemplo, é comum esses serviços falharem dificultando o serviço no

interior. A cidade que fica a 677 quilômetros de Manaus, já ficou cerca de uma

semana sem serviço de telefonia. O enfermeiro André Gonçalves que trabalha no

hospital referência da cidade contou ao EM TEMPO sobre essas dificuldades.

“Todos estamos com medo de sair de casa e ser contaminados

pelo coronavírus. Eu trabalho há cinco anos na área da saúde e uma das

dificuldades que enfrentamos é a falta de internet e rede telefônica. Logo

quando começou precisávamos fazer os treinamentos virtuais para melhor atender

as pessoas mas os cursos as vezes travavam. Não conseguíamos a informação

necessária. Mesmo assim nunca desistimos e seguimos trabalhando e

enfrentando esse vírus”, relatou André.

Segundo o relatório epidemiológico desta sexta-feira (8), emitido

pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), Fonte Boa apresentou 28 casos de

pessoas com a Covid-19 e nenhum óbito até o momento.

“Estamos fazendo

nossa parte como profissionais. Já foi aberto um edital convocando pessoas para

trabalhar na área da saúde, poucos fizeram a inscrição. Seguimos com medo e com

fé que dias melhorem cheguem”, contou o enfermeiro.

Situação em Parintins

Na cidade de Parintins, a circunstância não é muito

diferente. Mesmo sendo conhecida como a cidade do Folclore e do Boi-Bumbá, Parintins

que é situada a 369 quilômetros de distância de Manaus, também enfrenta

problemas. A médica Raysa Paulain que atua no município e Parintins há alguns

anos, explicou o que mudou com a chegada do coronavírus no município.

“A rotina profissional foi claramente modificada, antes

médica da atenção básica, com poucos plantões mensais, agora alterados para

plantonista em tempo integral no hospital referência do município. Uma das mudanças principais além da carga

horária foi a proteção. Somos 16 médicos

à frente das duas unidades hospitalares, no entanto devido à grande demanda, se

algum médico se contaminar desfalcamos a equipe. Sem contar a dificuldade que é

utilizar toda o Equipamento de Proteção Individual (EPI) e o medo constante em

contaminar a família”, disse a médica.

Raysa é casada e tem um filho de quatro anos. Natural do Pará,

a médica afirma amar o Amazonas, seu povo e o boi Garantido. No entanto, ela

segue preocupada com o crescimento da doença, pois Parintins está em segundo

lugar no relatório da FVS, com o número de 354 casos confirmados e 25 mortes.

Segundo Raysa, o município criou um plano de contingência de enfrentamento para a Covid-19, dois meses antes de chegar a doença na região, no entanto, a

população ainda não compreendeu os impactos de uma pandemia.

“Perdi essa semana meu primeiro paciente de Covid. Sem

dúvidas, foi o momento mais difícil de toda pandemia. Atestar um óbito de uma

mãe em semana do dia das mães foi lacerante. E ouvir do filho: ‘porque ela não

esperou o dia das mães, Dra ?’. Foi desesperador. Tive que ficar umas horas

distante de tudo para me recuperar e seguir o plantão. A grande dificuldade

está em conscientizar a população de que os assintomáticos respiratórios

transmitem a doença e isso leva ao aumento exponencial dos doentes”, explicou.

Boletim Epidemiológico

Confirmados nesta sexta (8) 628 novos casos no Amazonas, totalizando 4.693 do interior do estado (43,75%). São 54 municípios atingidos

pela Covid-19, entre eles 35 já registraram óbitos contabilizando 270.

Dos municípios que registraram mortes são: Manacapuru (46);

Coari (27); Parintins (25); Tabatinga (22); Itacoatiara (21); Maués (17);

Autazes (16); Tefé (15); Iranduba (14); Presidente Figueiredo (7); Benjamin

Constant (7); Santo Antônio do Içá (5); Careiro Castanho (5); Tonantins (5);

São Gabriel da Cachoeira (4); São Paulo de Olivença (3); Beruri (3); Novo Airão

(3); Barcelos (3); Rio Preto da Eva (2); Amaturá (2); Urucará (2); Manaquiri

(2); Novo Aripuanã (2); Manicoré (2); Carauari (1); Anori (1); Tapauá (1);

Silves (1); Nova Olinda do Norte (1); Barreirinha (1); Borba (1); Itapiranga

(1); Codajás (1); e Nhamundá (1).

