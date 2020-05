Motociclista morre ao perder controle e bater em alambrado na AM-070

Possivelmente o motociclista estava em alta velocidade | Foto: Divulgação/CBmam

Manaus – Na tarde deste sábado (9), um motociclista morreu em uma grave acidente no km 8 da rodovia AM 070, no município de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus).

Por volta das 15h, as guarnições da Auto Bomba Tanque (AT 03) e da unidade de resgate (UR 17), do Posto do Corpo de Bombeiros de Iranduba, foram acionadas para o acidente de trânsito.

A vítima não foi identificada pelos bombeiros | Foto: Divulgação/CBMAM

De acordo com informações dos bombeiros, o motociclista perdeu o controle da moto e bateu em uma estrutura metálica, denominada alambrado. Com a gravidade da colisão, o homem não resistiu e morreu no local.

A equipe do Polícia Militar também foi acionada e fez isolamento da área. A vítima não teve o nome divulgado, o corpo deve ser removido pelo Instituto Médico Legal (IML).