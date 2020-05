Obstetra e ex-professor, Francisco de Assis, morre em Manaus

O Dr. Francisco de Assis Soares Marques faleceu no último sábado (9) | Foto: Reprodução

Manaus - O especialista em Ginecologia e Obstetrícia Francisco de Assis Soares Marques morreu no último sábado (9). A informação foi confirmada pelo Conselho Regional de Medicina do Amazonas (CREMAM). A causa da morte não foi divulgada.

Francisco de Assis Soares também foi professor na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) de 1975 a 1999, atuou no Tribunal de Justiça do Amazonas, no Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (extinto Inamps), na Maternidade Balbina Mestrinho, no Hospital Maternidade Unimed como cooperado e era sócio do Instituto de Ginecologia e Obstetrícia do Amazonas (Igoam).

"Aos familiares e amigos do Dr. Assis, o TJAM apresenta suas condolências, na certeza de que a fé lhes trará o conforto necessário neste momento de perda", publicou o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM).

Na publicação do Facebook do Conselho Regional de Medicina, diversos médicos e pacientes lamentaram a morte de Francisco de Assis. "Nosso querido professor Dr. Francisco de Assis partiu, mas deixou seu legado na Obstetrícia do Amazonas. Seus ensinamentos foram fundamentais para formação de muitos colegas!!! Vá em paz guerreiro! Obrigada.", disse uma das postagens.

"Meus sentimentos à família. Se vai um grande médico. fez o meu parto e salvou a minha vida e de meu filho. Que Jesus o receba em sua morada", disse outro comentário.