17 pacientes curados da Covid-19 deixam hospital em Manaus

| Foto: INGRID ANNE

Manaus - Neste sábado (9), mais 17 pacientes tiveram alta do hospital de campanha municipal Gilberto Novaes, no Lago Azul, zona Norte, administrado pela Prefeitura de Manaus, grupo Samel e instituto Transire. Desde quando entrou em atividade, no dia 13 de abril, 162 pacientes foram curados da Covid-19 e retornaram para suas casas.

"Fico sempre muito emocionado com essa notícia. Em saber que nosso hospital está salvando vidas, está devolvendo essas pessoas ao seio de suas famílias. Por isso, faço sempre questão de agradecer às pessoas envolvidas nesse projeto, principalmente ao doutor Ricardo Nicolau, da Samel, e o Gilberto, da Transire", destacou o prefeito Arthur Virgílio Neto.

Após nove dias internada no hospital, Silvana Cristina Freitas, retornou para sua casa na tarde deste sábado com sentimento de gratidão. “Quero parabenizar esses heróis anônimos que se encontram aqui dentro. Quando eu era criança, acreditava em super heróis dos filmes e desenhos. Hoje, não sou mais criança, mas continuo acreditando. Tenho certeza que eles existem. E os meus super heróis vestem roupas brancas, verdes e azuis. Eles não usam espadas, mas usam vassouras, aplicam injeções e prescrevem medicações”, contou emocionada ao deixar a unidade hospitalar.

| Foto: INGRID ANNE

“Esse é o momento de maior alegria para todos nós que estamos trabalhando diretamente no hospital de campanha. A alta é motivo de comemoração e vitória aqui no hospital que ainda não completou seu primeiro mês de funcionamento, mas já registrou mais de 160 altas médicas de pessoas que voltaram para suas casas curadas. Isso é a maior recompensa que podemos ter. São muitas histórias aqui dentro”, comentou o coordenador do hospital de campanha, Ricardo Nicolau.

Aguardando ansiosos na área externa do hospital, a família de Valdeniza Vasconcelos levou placas e flores para recepcioná-la. Verônica Vasconcelos, irmã da paciente, contou que Valdeniza, que é cadeirante, chegou muito debilitada ao hospital e que, após oito dias de tratamento ela, finalmente, pôde voltar para casa. “É uma felicidade que não tem igual, se não fosse esses profissionais do hospital de campanha, nós não teríamos vencido à Covid-19. Que as pessoas tenham consciência e procurem ficar em casa. Toda honra e glória ao Senhor, porque minha irmã chegou muito mal e, como ela mesma disse: 'Deus e os profissionais daqui a curaram'. Nós só temos a agradecer”, comentou.

| Foto: INGRID ANNE

Na quinta e sexta-feira (7 e 8), mais dez pacientes já haviam retornado para suas casas. Entre eles, Gilmar dos Santos Antony, que estava comemorando aniversário na sexta-feira, e deixou o hospital ao som do "Parabéns a Você”.

“Meu presente de aniversário é a volta para minha casa. Mas desses dias no hospital eu agradeço dos enfermeiros aos fisioterapeutas por tudo que puderam fazer por mim”.

O hospital de campanha municipal Gilberto Novaes possui hoje 130 leitos ativos, todos ocupados, dos quais 39 são UTIs. As obras do hospital seguem em andamento e a expectativa é de chegue a 279 leitos.