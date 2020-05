Projetos podem gerar quase 800 vagas de emprego no Amazonas

A aprovação dos projetos encaminhados pelas empresas visa minimizar o impacto sobre a atividade industrial mercado local, | Foto: Divulgação

Manaus - 26 projetos industriais foram aprovados em reunião conjunta entre técnicos das secretarias de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti) e de Fazenda (Sefaz), somando investimentos de R$ 426,242 milhões, com estimativa de geração de 797 vagas no mercado de trabalho, no período de até três anos.

Entre os 26 projetos aprovados estão o da Positivo Tecnologia, que pretende fabricar aparelhos para análise de amostras de sangue por meio de radiação óptica. A S.A. Pharmacos e Cosméticos aprovou projeto para a produção de álcool em gel, além de outros produtos. Para o Polo de Duas Rodas foi aprovado o projeto da Voltz Motors da Amazônia voltado para a fabricação de motoneta elétrica, no valor de aproximadamente R$ 30 milhões.

Esses projetos serão publicados no Diário Oficial do Estado, após serem submetidos à aprovação do governador Wilson Lima e, posteriormente, homologados em reunião ordinária do Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (Codam), em data a ser definida, caso não haja restrições de ordem legal ou tributária.

A aprovação dos projetos encaminhados pelas empresas ad referendum é mais uma iniciativa Governo do Estado no enfrentamento da crise gerada pela pandemia do coronavírus, de modo a minimizar o impacto sobre a atividade industrial no mercado local, e a provável perda de empregos e receitas para o Tesouro.

Segundo o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação Jório Veiga, o Governo vem adotando, desde o início da crise da Covid-19 no Amazonas, em março, todas as medidas para garantir, dentro do que permite a legislação, as condições necessárias para que as empresas mantenham suas atividades no parque industrial local.

“O Governo está cuidando das pessoas e também da nossa base de sustentação econômica, para que possamos retomar, esperamos que em breve, a produção em sua plenitude”, afirmou o secretário.

De acordo com o calendário bimensal de reuniões do Codam, os conselheiros deveriam ter se reunido no último dia 30 de abril, mas, em razão das restrições impostas pela situação de emergência no setor de Saúde, o encontro, no qual são homologados os projetos industriais habilitados a usufruir de incentivos fiscais concedidos pelo Estado, foi adiado para um momento mais oportuno.

A Sedecti e a Sefaz manterão a dinâmica de analisar e aprovar pleitos que estiverem em conformidade com a legislação até que se tenha oportunidade de realizar a próxima reunião do Codam.

Balanço

A última reunião do Codam foi realizada dia 19 de fevereiro deste ano, quando foram aprovados 37 projetos industriais, estimados ao todo em R$ 782 milhões, com previsão de geração de 1 mil vagas no mercado de trabalho no período de até três anos.

Os destaques foram os projetos da Tec Toy para a fabricação de telefone celular combinado ou não com outras tecnologias, com investimentos de R$ 107 milhões e mão de obra de 151 pessoas; e o da Magnum da Amazônia, no valor de R$ 57 milhões, para produzir relógios inteligentes (smartwatches).

