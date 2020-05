Com 95 casos de covid-19 São Gabriel recebe cilindros de oxigênio

| Foto: Divulgação/Susam

O Governo do Amazonas enviou, no sábado (9), 30 cilindros de oxigênio para o Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira, a fim de atender à demanda de pacientes com Covid-19 no município. Mais 50 cilindros seguirão neste domingo (10). A cidade tem 95 casos confirmados de coronavírus.

De acordo com o secretário executivo adjunto de Atenção Especializada ao Interior (SEA Interior), Cássio Espírito Santo, o avião da Força Aérea Brasileira (FAB), que realizou o transporte dos 30 cilindros para o município, trouxe para Manaus mais 50 vazios para serem recarregados com oxigênio e retornarem para o município.

“A gente vem trabalhando para suprir as necessidades de todos os municípios do interior. No Hospital de São Gabriel da Cachoeira, o Governo do Estado trabalha em parceria com o Exército Brasileiro. É um hospital que tem uma usina de oxigênio e, nesses últimos dias, a demanda tem sido muito grande, por isso a necessidade do envio dos cilindros”, disse o secretário.

A logística do Amazonas, segundo Cássio Espírito Santo, é diferenciada por ter municípios que são mais distantes, além de dificuldades em relação ao acesso. “Nós estamos trabalhando uma logística muito rápida para estar atendendo ao interior do Amazonas, porque um paciente com Covid-19 que está entubado consome, aproximadamente, três cilindros de oxigênio por dia”, afirmou.

Insumos

O Governo do Estado já enviou cinco remessas de testes rápidos para o município de São Gabriel da Cachoeira e 49,7 mil Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

O município recebeu R$ 515,4 mil do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas (FTI) para serem usados no enfrentamento ao novo coronavírus.