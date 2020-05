Orientações serão fornecidas em frente às agências da Caixa em Manaus

| Foto: Lucas Silva

Manaus - A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) vai instalar, a partir desta segunda-feira (11), tendas e banheiros químicos, e ofertar orientação para emissão de 2ª via de RG em frente a sete agências da Caixa Econômica em Manaus. O objetivo da ação é proporcionar um atendimento mais humanizado e garantir que mais pessoas tenham acesso ao auxílio emergencial do Governo Federal.

A capital possui 26 agências da Caixa, mas a instituição bancária informou que apenas sete estão tendo aglomeração de pessoas e, por esse motivo, as tendas serão instaladas apenas nesses locais.

A instalação das tendas faz parte da estratégia do Governo do Estado para diminuir a contaminação pelo novo coronavírus (Covid-19), além de atender a população em situação de vulnerabilidade e que precisa de atendimento emergencial, como é o caso das pessoas que necessitam emitir RG para receber o benefício do Governo Federal.

“Iremos disponibilizar tendas com climatizadores e banheiros químicos para atender essa população, e também uma equipe de Cidadania da Sejusc estará dando orientações, principalmente, sobre a emissão da segunda via da Carteira de Identidade para as pessoas que estão tendo dificuldade de acessar o cadastro do Governo Federal, em virtude da falta desses documentos. Essa é a forma que o Governo do Estado tem de auxiliar essas pessoas”, destacou a secretária Caroline Braz, titular da Sejusc.

Agências – As tendas serão instaladas em frente às seguintes agências da Caixa Econômica:

• Agência Leste Manauara, avenida Autaz Mirim, 9.118, bairro Jorge Teixeira, zona leste

• Agência Compensa, avenida Brasil, 2.668, bairro Compensa, zona oeste

• Agência Manôa, avenida Francisco Queiroz, 1.025, Conjunto Manôa, bairro Cidade Nova, zona norte

• Agência do Shopping Grande Circular, avenida Autaz Mirim, 6.100, 3º andar do centro comercial, bairro São José Operário, zona leste

• Agência Cidade Nova, rua Florida, 194, bairro Cidade Nova I, zona norte

• Agência Franceses, avenida Desembargador João Machado, 15, quadra 7, Alvorada, zona centro-oeste

• Agência Norte Manauara, avenida Margarita, s/nº, Nova Cidade, zona norte

