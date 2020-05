AM ultrapassa 12 mil casos de Covid-19 e multidão lota Porto de Manaus

O flagrante aconteceu na noite deste domingo (10) | Foto: reprodução

Manaus - Um vídeo publicado nas redes sociais neste domingo (10) demonstra que muitos dos moradores da capital não estão aderindo ao período de distanciamento e isolamento social. O local filmado é o Porto da Manaus Moderna, localizado no bairro Centro, Zona Sul da cidade, e mostra dezenas de pessoas circulando em direção aos barcos atracados no local. As cenas causaram revolta nas redes sociais.

Muitas pessoas se manifestaram sobre o vídeo. A maioria reprovou a atitude das pessoas que transitavam pelo local. "Tantas recomendações e o povo continua nas ruas, depois vão reclamar. Quem já pegou esse maldito vírus é que sabe do estrago que ele deixa no ser humano. Eu já sei porque peguei, mas hoje estou viva", disse uma das internautas em reprovação à aglomeração.

Números no AM

O Amazonas registrou 674 novos casos, neste domingo (10), totalizando 12.599 casos confirmados do novo coronavírus no Estado, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM).

Foram confirmados mais 42 óbitos pela doença, elevando para 1.004 o total de mortes, sendo 29 nas últimas 24 horas. Outras 6.597 pessoas já passaram pelo período de quarentena e se recuperaram da doença.

Medidas contra o Coronavírus

O governador Wilson Lima esteve reunido, na manhã do último sábado (9), na sede do Governo, bairro Compensa II, zona Oeste, com 11 deputados estaduais, e anunciou a autorização para pagamento de um total de 100 emendas parlamentares que serão destinadas à área da saúde na capital e no interior do Amazonas.

Ao todo, o governador autorizou o pagamento de R$ 55 milhões em emendas parlamentares, de 24 deputados, que irão beneficiar 31 municípios.

O uso de máscaras de proteção passou a ser obrigatórios em estabelecimentos comerciais e no transporte público e privado de Manaus.

Os decretos foram assinados pelo prefeito Arthur Virgílio Neto e publicados no Diário Oficial do Município (DOM), edição n° 4.835, desta sexta-feira (8).

De acordo com o decreto n° 4.821, nesta segunda-feira (11), passa a ser obrigatório o uso de máscaras de proteção por colaboradores e clientes de estabelecimentos comerciais que prestam serviços essenciais durante a recomendação de isolamento social.

O não cumprimento das recomendações poderão ocasionar advertência, multas, interdição parcial ou total do estabelecimento ou até o cancelamento do alvará de licenciamento do local.

Na última sexta-feira (8), aconteceu também a quarta ação de desinfecção e higienização com hipoclorito de sódio nas feiras do Centro de Manaus. Conforme informou a Prefeitura de Manaus, na feira da Banana, os serviços de higienização são diários. No local, há o oferecimento de álcool em gel para os clientes em pontos estratégicos e higienização com água sanitária seis vezes por dia.

O Portal Em Tempo entrou em contato com Fundação de Vigilância e Saúde (FVS) e a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP) para esclarecimentos sobre a intensa movimentação no Porto de Manaus, tendo em vista que equipes policiais têm controlado o acesso a essas regiões, permitido apenas para moradores e para serviços essenciais, como drogarias e agências bancárias, por exemplo.

