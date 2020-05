Ex-diretora do Ipaam, Ana Aleixo morre de câncer em Manaus

Ana aleixo atuou no Governo José Melo de 2015 a 2017 | Foto: Reprodução

Manaus- A ex-diretora do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), Ana Aleixo, morreu na madrugada desta segunda-feira (11), em Manaus, em sua residência. Ela lutava contra um câncer de mama. Ana atuou no Governo de José Melo.

O velório acontece na Funerária Canaã (Rua Major Gabriel, Praça 14 de Janeiro, zona Centro-sul). O governador Wilson Lima, em nota, se solidariza com familiares e amigos e espera que encontrem o conforto para sua dolorosa perda.

Na área pública, Ana Aleixo ocupou o cargo de diretora-presidente do Ipaam de 2015 a 2017, tendo contribuído na coordenação de ações de competência do órgão no processo de implementação da política estadual de Mudanças Climáticas e Serviços Ambientais. Foi também diretora-presidente do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Amazonas (Ipem-AM), de 2003 a 2011. Era também procuradora da Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

Ana Aleixo cursou graduação em Direito e especialização em Direito Ambiental pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam). Tinha ainda pós-graduação no Instituto Brasileiro de Administração Municipal (Ibam-RJ) e mestrado em Ciências Ambientais e Sustentabilidade na Amazônia pelo Centro de Ciências do Ambiente (CCA) da Ufam.