Turma do Parque Cidade da Criança promove live todas as terças-feiras

A dinâmica da atividade segue a orientação das instituições de saúde, sem aglomeração | Foto: Divulgação

Manaus - Nem mesmo o isolamento social impediu a turma do Parque Cidade da Criança de levar alegria e diversão para a criançada. A ação realizada pela Prefeitura de Manaus acontece por meio de live no Instagram. Todas as terças-feiras, às 17h, shows e contações de histórias são realizadas no perfil @parquecidadedacrianca.

A programação desta terça-feira (12) já está definida e, além da contação de história, será realizado, ainda, show musical com o Brincando no Ateliê. A dinâmica da atividade segue a orientação das instituições de saúde, sem aglomeração e interação em chamada de vídeo com o público.

Com a suspensão de eventos de qualquer natureza até o final de junho deste ano, conforme o Decreto nº 4.809, no Diário Oficial do Município de 16 de abril, a forma encontrada para levar brincadeiras e atividades de lazer aos pequenos foi por meio das lives, populares neste período de quarentena, como afirma a coordenadora do Parque da Criança, Socorro Andrade.

“Essa foi a forma que encontramos de levar um pouco de leveza e alegria para os lares neste período em que precisamos estar em casa e nada melhor do que brincar e se divertir com a programação oferecida pela Prefeitura de Manaus”, destacou a coordenadora.

