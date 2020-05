Familiares procuram por Luciana: jovem está desaparecida há 4 dias

Manaus- Luciana Oliveira de Jesus, de 31 anos, desapareceu da casa onde morava sem deixar pistas. Há cinco dias que familiares dela fazem buscas e clamam por informações de seu paradeiro. Luciana, que possui problemas psicológicos, foi vista pela última vez saindo de casa, situada na rua Francisco de Abreu, Colônia Antônio Aleixo, zona Leste de Manaus.

O dia do sumiço foi na última quinta-feira (7), onde caiu uma chuva forte na capital amazonense. De acordo com a família, Luciana já sumiu outras vezes. Segundo familiares, ela saiu com uma peruca de cabelos pretos e longos, sem bolsa e nem documentos. Luana Oliveira é irmã da mulher e busca encontrá-la o mais rápido possível.

“Tenho medo porque estamos enfrentando essa pandemia, e ela pode pegar. Não posso sair, pois sou sozinha e tenho filhos para cuidar. Um deles é autista e fica muito difícil para eu ir procurá-la. Luciana conversa normal, mas não sabe ler e nem escrever. A notícia que recebi foi que a viram na rodoviária”, disse Luana.

Características Físicas

A vítima é casada, mãe, possui corpo magro, pele morena, cabelo curto na cor castanho, altura mediana e tem um sinal na barriga do lado direito. Segundo a irmã, ela apresenta agressividade, descontrole e raia em momentos de crise.

Notícias

Quem tiver informações, ou souber da localização de Luciana, pode entrar em contato pelos números: (92) 99256-0969 (Luana - irmã) ou 99477-4824 (Antônia - mãe). Você também pode entrar em contato com os servidores da Delegacia Especializada pelo número (92) 3214-2268.

A Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops) está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), Zona Centro-Oeste da cidade.