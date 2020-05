Veja como adotar um amigo de 4 patas em Manaus

Manaus- Assim como em uma entrevista de emprego, para adotar um animal você precisa estar apto. Ser tutor é bem mais que passeios no parque ou receber lambeijos. Um dos requisitos básicos para adotar um amigo de quatro patas é ter a consciência de que toda e qualquer coisa que venha acontecer com o bicho é responsabilidade do dono. Isso inclui custos, saúde e bem estar. Abaixo seguem orientações necessárias para a adoção responsável.

Os animais domésticos precisam de atenção tanto quanto os seres humanos, principalmente porque não falam a mesma língua. Filhotes são fofos, mas precisam de cuidados médicos veterinários e atenção, tal qual os bebês. Para a fotografa e protetora dos animais Ruth Jucá é necessário verificar a conta bancária antes de adotar, pois os gastos são muitos. Ruth que gosta de trabalhar por trás das câmeras, realizou mais de 200 resgastes de animais, sua preocupação é tira-los das ruas.

Ruth Jucá e sua gata Marrie, companheira de muitos anos | Foto: Divulgação

“O tutor precisa ter condições financeiras. Manter o animal com veterinários, vacinas, remédios e alimentação é primordial. Deve ser analisado o espaço na casa, e se possui rota de fuga para o animal não fugir para a rua. Todas as pessoas da família precisam concordar com a adoção. As alergias devem ser avaliadas antes de tudo, para depois a pessoas não quererem abandonar os bichos”, explicou a protetora.

Informações do Veterinário

O médico veterinário Auro Júnior Moraes Viegas de 27 anos, atua na área por amor à profissão. Auro indica que os animais precisam passar no veterinário antes de irem para o novo lar. Realizando um exame completo na clínica veterinária, será possível diagnosticar a situação real da saúde do animal e caso precise de tratamentos, tudo será identificado. As vacinas e vermifugação também devem ser feitas.

O médico veterinário Auro Júnior atua na área há mais de um ano | Foto: Divulgação

“É importante que o tutor leve seu Pet pelo menos a cada seis meses ao veterinário para avaliação, exames de rotina e atualização da carteira de vacina nas datas do reforço. Isso é uma medida de prevenção para evitar que o animal fique doente. Carrapatos são um pesadelo, para controlar é necessário que o tutor cuide do seu Pet com medicações para controle e sempre dedetize o ambiente onde o animal vive. Se puder, faça esse controle juntamente com os vizinhos”, destacou o veterinário.

Onde encontrar animais para adotar?

Não é um bicho de sete cabeças encontrar animais que vivem nas ruas. Há sempre um relato de abandono por perto, pelas redes sociais ou alguém que tem uma cadela que deu cria. Mas se ainda assim não encontrar, busque por Organizações Não Governamentais (ONG) na internet que sempre há um bichano ou canino esperando por um lar.

Kennedy Marques é o responsável pela ONG Anjos da Rua Manaus | Foto: Divulgação

O EM TEMPO conversou com Kennedy Marques, responsável pela ONG Anjos da Rua Manaus, que abraçou a causa dos animais e atua na conscientização de castração dos bichos. Na ong eles não realizam resgate, mas ajudam aos tutores de baixa renda a manter tratamentos com um custo menor que uma clínica veterinária comum.



“Atuamos em Manaus pela causa animal. Existe uma responsabilidade social na adoção de animais. Trabalhamos de maneira educativa e preventiva em prol da castração nos animais. O intuito é evitar doenças bem como, o aumento desenfreado de animais abandonados na rua. Existem muitos benefícios na castração, mas as pessoas ainda têm muito preconceito”, contou Kennedy.

A adoção de animais não é brincadeira, é um assunto sério que deve ser falado e feito com responsabilidade.