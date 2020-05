Prefeitura amplia ação de higienização para novos pontos de Manaus

A ação é feita de forma revezada pelas equipes de força-tarefa, conforme determinação do prefeito Arthur Virgílio Neto | Foto: Diego Cajá / Seminf

Manaus - Dentro da estratégia de enfrentamento ao novo coronavírus, a Prefeitura de Manaus ampliou a ação de higienização de locais com grande circulação de pessoas para dois novos pontos na cidade: as feiras da Manaus Moderna, na zona Sul, e do Produtor, na zona Norte. Iniciada em abril, a ação já atingiu mais de dez espaços públicos, entre terminais de integração, plataformas centrais do transporte coletivo e o entorno das unidades de saúde referenciadas no atendimento de casos de Covid-19.

As feiras entraram na programação de desinfecção para receberem lavagem e borrifação de hipoclorito de sódio em bancos, corrimãos, balcões, pisos e demais áreas de uso comum. Para o secretário de Infraestrutura, Kelton Aguiar, a ação é feita de forma revezada pelas equipes de força-tarefa, conforme determinação do prefeito Arthur Virgílio Neto.

“Além das ações de infraestrutura que continuamos realizando, nos engajamos em diminuir os riscos de contaminação em Manaus, porque sabemos da gravidade da situação em nossa cidade. Juntamente com outras secretarias da Prefeitura de Manaus, estamos trabalhando para proporcionar o máximo de segurança para aqueles que precisam sair de suas casas por necessidade. Esperamos que a população também faça a sua parte”, disse o secretário de Infraestrutura, Kelton Aguiar.

As feiras entraram na programação de desinfecção para receberem lavagem e borrifação | Foto: Diego Cajá / Seminf

As equipes de desinfecção mantêm a ação constante de lavagem e borrifação nos terminais de integração da Constantino Nery (T1), Cachoeirinha (T2), do Jorge Teixeira (T4), São José (T5), além das plataformas centrais do Coroado, da avenida Grande Circular, Torquato Tapajós e demais plataformas no entorno.

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) referenciadas para casos de Covid-19, como a José Rayol, Leonor Brilhante e José Amazonas Palhano e Alfredo Campos, também recebem a limpeza em um raio de 50 metros da área externa.

A ação é coordenada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), em parceria com as secretarias municipais de Saúde (Semsa) e Limpeza Urbana (Semulsp), o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e a empresa concessionária Águas de Manaus.