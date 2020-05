Filho autista faz reflexão sobre a quarentena e emociona mãe

Manaus – Iudy de Araújo Moreira, 18 anos, é um adolescente com Transtorno Espectro Autista (TEA) que também vivencia o período de isolamento social por conta da pandemia ocasionada pela Covid-19. Ele aproveitou o momento e escreveu sobre sua experiência em uma rede social. Quando a mãe viu o texto, ficou emocionada com as palavras do filho.

Iolanda Auxiliadora Moreira, 60 anos, revelou que Iudy foi diagnosticado com TEA aos seis anos de idade e que, desde então, ela redobrou os cuidados e atenção com o jovem, no intuito de que se desenvolvesse da melhor forma possível.

“Ele é um menino que não gosta de ficar parado, sempre está procurando algo para fazer. Desde novo ele queria ser padre, então o coloquei para ser coroinha e hoje ele ocupa essa função na Paróquia São José. Além disso, ele é escoteiro e bailarino. Em sua escola, ele interpreta diversos papeis em seu grupo de dança”, conta Iolanda.

Iudy é coroinha, escoteiro e dançarino em sua escola | Foto: Divulgação

A mãe afirma que, no início, a necessidade de manter o isolamento social foi algo difícil a ser aceito pelo filho e pela irmã Íris Moreira. Segundo Iolanda, ela também sente receio pela gravidade da situação, ainda mais porque está no grupo de risco.

“Fui conversando com eles para que entendessem o momento que estamos vivenciando e ambos estão aceitando. É claro que o Iudy sente falta de ir para o escotismo, de servir a igreja e de encontrar os amigos, mas ele compreende o porquê e estamos aproveitando para fazer atividades em casa, como cozinhar, algo que ele adora fazer”, descreve a mãe.

Iudy com a mãe Iolanda e a irmã Íris | Foto: Divulgação

Ela salienta que o filho não costuma demonstrar o que sente e prefere escrever textos sobre como está se sentindo. “Ele escreve as coisas e guarda. Ele tem uma página no Facebook, mas não costuma usar muito, por isso não notei logo de primeira quando ele postou essa mensagem sobre a quarentena. O texto me tocou muito, me emocionei bastante com a vontade que ele sente de salvar o mundo e de ajudar”, expressa emocionada.

De acordo com a Mãe, Iudy é um jovem normal e capaz como qualquer outro. Ela afirma que o filho nasceu para explorar seu lado artístico e humano e que ela irá sempre o incentivar a fazer isso.

Confira o texto de Iudy Moreira na íntegra:

Olá gente, faz bom tempo que não posto algo aqui.

Hehe, bom vocês devem saber o que o mundo deve estar passando, não é? Sim o coronavírus. Esse vírus que está matando muitas pessoas, mas não devemos perder a cabeça neste momento de crise, pois há muita coisa que podemos fazer para não surtar ou algo assim.

Estamos em quarentena. Mesmo que estejamos em casa sem fazer nada, há coisas que podemos fazer para a gente se entreter como: ler um livro, estudar, ver um filme ou series e também ficar com nossa família que é tudo para mim. Sem eles eu não sei o que seria de mim. (Risos). Muitas opções.

Mas também precisamos refletir nas nossas ações. O que fizemos de errado? perdoar aquele amigo que machucamos, se encontrar com um membro da família que não vemos há um bom tempo e pensar no que você fez, sobre seus atos, como você tem andado, como está a relação com seu namorado ou namorada, com seus pais. Muita coisa mesmo.

Nesse momento de crise não podemos perder a cabeça, não podemos ser pessimistas agora. Precisamos ser otimistas porque serviremos como inspiração para outras pessoas.

Eu sou autista e escoteiro. Meu sonho é mudar este mundo, pode ser um sonho tanto quanto impossível, eu sei, mas não posso saber até tentar. Eu como escoteiro e passando nesse momento de crise que o mundo está passando, estarei mandando essa mensagem para as pessoas olharem.

Com certeza elas estão com a chama da esperança apagada, entrando em desespero. O desespero não vai ajudar, só vai piorar, se entrarmos em desespero perdemos a sanidade e poderemos fazer besteiras ou loucuras e não queremos ver isso né?

Uma coisa que aprendi no escotismo: "Escoteiro é alegre e sorri nas dificuldades". Está bem óbvio que essa lei está falando. Precisamos sorrir, mesmo que a vida te derrube você não vai deixar que a vida te derrube né? E você não vai ficar lá no chão caído, você vai se levantar.

Como estamos passando por crise no mundo, não devemos ficar tristes. Nós devemos ser fortes, pois a tristeza não vai te ajudar. Se você tiver medo, o medo vai te enfraquecer e se sentir desespero, você vai perder.

Nós devemos manter erguidos e com sorriso no rosto, porque não podemos deixar o medo nos dominar. Devemos manter a esperança e a fé, porque vai acabar isso. Se Deus quiser isso vai.

O que devemos fazer é ficar em casa, lavar as mãos e evitar aglomerações. Assim estaremos salvando mais pessoas. Nós escoteiros somos os guardiões do mundo, nos transformamos e mudamos as pessoas. Como todo escoteiro sabe e deve saber que um escoteiro sempre vai estar alegre e sorrir nas dificuldades, pois nós devemos manter de cabeça erguida e olhar para o horizonte sempre olhando para luz. Nunca se lamentando pelo o que fez.

Lobinhos, escoteiros, seniors, pioneiros e chefes, vocês também são guardiões e a missão de vocês também é enviar a mensagem de esperança para o mundo. Devemos encher esperança a humanidade. Somos escoteiros fazemos um mundo melhor, mas para pessoas que não são escoteiras, vocês também podem enviar mensagens de esperança para o mundo. Assim estarão salvando pessoas e aliviando-as do desespero em seus corações.

Eu não sou apenas escoteiro, sou um anjo azul, sou autista e vou mudar este mundo com minhas palavras e ações. Nada é impossível, tudo é possível, basta acreditarmos e queremos fazer aquilo possível.

Bom pessoal essa foi minha mensagem.

Tenho aqui uma citação de uma mensagem de um grande homem meu fundador, BP: "Como escoteiro você será visto como o homem que não perde a cabeça e que aguenta qualquer crise com ânimo alegre, coragem e otimismo." - Baden-powell.