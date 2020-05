A importância dos enfermeiros no enfrentamento da pandemia da Covid-19

Manaus- No Dia Internacional da Enfermagem, comemorado nesta terça-feira (12), a titular da Secretaria de Estado de Saúde (Susam), Simone Papaiz, fez questão de destacar como é fundamental a participação desses profissionais no enfrentamento da crise sanitária provocada pelo coronavírus.

Para Simone Papaiz, o trabalho desempenhado por enfermeiras e enfermeiros é primordial para que o Governo do Amazonas consiga oferecer o atendimento necessário à população, principalmente em um momento em que os profissionais de saúde têm sido exigidos ao máximo.

“Sabemos que o momento é difícil e de poucas comemorações, mas não poderia deixar de exaltar a importância dessas mulheres e homens que se dedicam a cuidar de outras pessoas, principalmente diante de uma doença tão perigosa como a Covid-19. Sem esses profissionais, não seria possível prestar atendimento à população, que hoje tanto tem necessitado do sistema de saúde”.

O Dia Internacional da Enfermagem foi instituído em 12 de maio em homenagem à italiana de nacionalidade inglesa, Florence Nightingale, considerada a “mãe” da enfermagem moderna, e começou a ser comemorado em 1965, sendo instituído oficialmente em 1974 pelo Conselho Internacional de Enfermeiros.

Recursos

A secretária de Saúde lembrou que, ao assumir a pasta, no início de abril, teve como uma das suas prioridades realizar parte dos pagamentos de empresas de enfermagem que prestam serviços para o Governo do Amazonas.

Em abril, seis empresas de enfermagem receberam R$ 14.072.882,15, e outras seis empresas que prestam serviços médico e de enfermagem receberam R$ 2.753.459,64.

Para a empresa Instituto de Enfermeiros Intensivistas do Amazonas (Ieti), foram liberados, entre o início de abril e os primeiros dias de maio, R$ 2,4 milhões referentes às competências de dezembro de 2019 e janeiro de 2020. Desde janeiro, a empresa recebeu R$ 11,1 milhões em pagamentos do Governo do Amazonas, conforme o Portal da Transparência.

No Dia Internacional da Enfermagem, comemorado nesta terça-feira (12), a titular da Secretaria de Estado de Saúde (Susam), Simone Papaiz, fez questão de destacar como é fundamental a participação desses profissionais no enfrentamento da crise sanitária provocada pelo coronavírus.

Para Simone Papaiz, o trabalho desempenhado por enfermeiras e enfermeiros é primordial para que o Governo do Amazonas consiga oferecer o atendimento necessário à população, principalmente em um momento em que os profissionais de saúde têm sido exigidos ao máximo.

“Sabemos que o momento é difícil e de poucas comemorações, mas não poderia deixar de exaltar a importância dessas mulheres e homens que se dedicam a cuidar de outras pessoas, principalmente diante de uma doença tão perigosa como a Covid-19. Sem esses profissionais, não seria possível prestar atendimento à população, que hoje tanto tem necessitado do sistema de saúde”.

O Dia Internacional da Enfermagem foi instituído em 12 de maio em homenagem à italiana de nacionalidade inglesa, Florence Nightingale, considerada a “mãe” da enfermagem moderna, e começou a ser comemorado em 1965, sendo instituído oficialmente em 1974 pelo Conselho Internacional de Enfermeiros.

Recursos

A secretária de Saúde lembrou que, ao assumir a pasta, no início de abril, teve como uma das suas prioridades realizar parte dos pagamentos de empresas de enfermagem que prestam serviços para o Governo do Amazonas.

Em abril, seis empresas de enfermagem receberam R$ 14.072.882,15, e outras seis empresas que prestam serviços médico e de enfermagem receberam R$ 2.753.459,64.

Para a empresa Instituto de Enfermeiros Intensivistas do Amazonas (Ieti) foram liberados, entre o início de abril e os primeiros dias de maio, R$ 2,4 milhões referentes às competências de dezembro de 2019 e janeiro de 2020. Desde janeiro, a empresa recebeu R$ 11,1 milhões em pagamentos do Governo do Amazonas, conforme o Portal da Transparência.

*Com informações da assessoria