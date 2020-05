Guarda municipal tem rosto deformado com pedrada em Parintins

Parintins (AM) - Um guarda municipal de Parintins (município localizado a 366 km de Manaus) foi agredido com uma pedrada no rosto, no último domingo (10), durante fiscalização do toque de recolher na cidade. Conforme a Guarda Municipal do município, jovens que empinavam pipa se revoltaram com a apreensão de linhas e "papagaios", como os objetos são conhecidos.

O toque de recolher em Parintins foi estabelecido no dia 25 de março, como medida para conter a disseminação do novo coronavírus (Covid-19). Diversos órgãos atuam na fiscalização para garantir o cumprimento da medida. Parintins é o segundo município do Amazonas com mais casos confirmados da doença, com 390 infectados. No estado do Amazonas, o total passa de 13 mil.

A Guarda Municipal da cidade informou que agentes estavam dando suporte a uma equipe do Conselho Tutelar, no domingo, para retirar das ruas jovens que estavam soltando "papagaio".

Ainda conforme o órgão, os jovens se revoltaram após ter o material apreendido. Eles jogaram pedras contra a viatura usada durante fiscalização e uma delas atingiu o rosto de um agente da guarda municipal, que precisou pegar, pelo menos, sete pontos no rosto.

A Guarda Municipal informou que, nesta segunda-feira (11), registrou um Boletim de Ocorrência (BO) na 3ª Delegacia Integrada de Polícia (DIP) de Parintins, pela depredação ao patrimônio público e agressão ao servidor.

Conselho Tutelar repudiou o ataque

Por meio de nota, os conselheiros tutelares de Parintins se solidarizaram com o servidor. Conforme os conselheiros, o "ataque foi de maneira covarde" enquanto a vítima estava no exercício de sua função, dando apoio nas ações do Conselho. "Repudiamos qualquer forma de violência, principalmente aos servidores públicos que estão na Linha de Frente no Combate ao Covid-19, no qual o principal objetivo dessas ações é salvar vidas", ressaltou o colegiado.

Prefeitura

A reportagem entrou em contato com o prefeito de Parintins, Frank Bi Garcia, mas até o fechamento da matéria não houve retorno com um posicionamento sobre o caso.