Empresa doa produtos de higiene e álcool gel no Amazonas

Manaus - A Pandemia da Covid-19 vem afetando o Brasil e o mundo inteiro. Por isso, com o objetivo de ajudar a mitigar a propagação do vírus no país, a Phisalia, empresa de higiene e cosméticos, vai doar mais de 40 mil itens de higiene pessoal e álcool gel para comunidades carentes e pessoas com vulnerabilidade social. Entre os locais escolhidos para doação, o Amazonas foi o selecionado.

Por meio da parceria com clientes, a Phisalia conseguiu capilarizar suas doações e vai beneficiar instituições de seis estados brasileiros: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Ceará, Pará e Amazonas. “Responsabilidade Social é uma prática que faz parte do nosso DNA e, nesse momento, não poderia ser diferente. Mas, entendemos que era preciso ir além. Nossas doações vêm estimulando que os clientes também façam sua contribuição pessoal e, assim, criamos uma Corrente do Bem”, explica Eduardo Amiralian, CEO da Phisalia.

Entre os produtos doados, além do álcool gel – item que não fazia parte do portfólio da marca – estão sabonetes, shampoos, condicionadores, máscaras de tratamento e cremes dentais. O objetivo é, além de contribuir com a proteção, ajudar na higiene pessoal e a manter a autoestima nesse período delicado.

As transportadoras parceiras da empresa também se uniram na corrente do bem e ofereceram o frete das doações totalmente grátis.

Sobre a Phisalia

Presente no mercado há 45 anos, a Phisalia é empresa que oferece produtos de higiene pessoal e cosméticos de qualidade. Atualmente oferece produtos para bebês, crianças e adultos por meio de suas marcas Trá Lá Lá, Lukinha e Physalis.

*Com informações da Assessoria