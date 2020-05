Técnica de enfermagem indígena é voluntária na luta contra a Covid-19

Vanderlecia Ortega atende diariamente aos moradores de Parque das Tribos, na periferia da capital amazonense | Foto: Lucas Silva

Manaus - Durante o período de pandemia que o Amazonas enfrenta, os profissionais de enfermagem que atuam na linha de frente no combate ao vírus têm conquistado o reconhecimento pelo seu trabalho, mas a missão de salvar vidas não se resume apenas ao ambiente hospitalar. É o caso da técnica em enfermagem Vanderlece Ortega, indígena da étnica Witoto que têm realizado o monitoramento da saúde de 40 indígenas e não indígenas que residem no Parque das Tribos, no bairro Tarumã, Zona Norte da capital e apresentam sintomas do novo Coronavírus.



Falta de alimentos

A iniciativa de Vanderlece começou ainda no início da pandemia com uma campanha de arrecadação de recursos financeiros para a compra de itens de higiene, limpeza, proteção individual e alimentos para os indígenas da comunidade, considerada um dos pontos vulneráveis durante a pandemia da Covid-19, devido à falta de água tratada, encanada e rede de esgoto. A campanha arrecadou R$ 10 mil e vai ajudar os moradores da comunidade que vivem no mercado informal, que hoje se encontra com as atividades suspensas. Após a arrecadação, muitos moradores da comunidade passaram a apresentar sintomas compatíveis aos dos vírus e a técnica em enfermagem realizou o tratamento com medicamentos caseiros produzido no Parque das Tribos.

“Desde o primeiro caso confirmado na capital eu passei a fazer orientações aos moradores explicando as formas de prevenção contra o vírus. Duas semanas após a campanha, alguns moradores começaram a apresentar sintomas como febre, dor de cabeça e dor no corpo. Na comunidade nós não possuímos unidades de saúde nem o atendimento necessário que deveria ter feito pela Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai). Então, diante da necessidade, eu passei a realizar o monitoramento desses moradores. Verifiquei a possibilidade de comprar medicamentos para eles e atualmente são monitorados 30 indígenas e 10 não indígenas, a maioria sendo idosos”, explicou Vanderlece.

Vanda visita pacientes | Foto: Lucas Silva

Doação



A técnica em enfermagem também atua na Fundação Alfredo da Mata e recebeu a doação de equipamentos de proteção individual (EPI’s) dos colegas de trabalho para realizar o atendimento aos pacientes com a proteção necessária para que não fosse infectada. Diariamente, Vanderlece medica seus pacientes com remédios básicos, fornecendo orientações sobre como limitar o contágio. Ela faz as visitas em domicílio usando avental, luvas e máscara como proteção, às vezes com um cocar tradicional feito de penas de arara.

Apesar do Parque das Tribos ainda não possuir nenhum caso confirmado da Covid-19, Wanda afirma que cinco moradores apresentaram sintomas graves e precisaram ser levados a UPA para receber atendimento adequado, dentre eles o cacique geral da comunidade que se encontra em estado grave na UTI com sintomas do vírus, o mesmo testou negativo para o vírus. No início do monitoramento, apenas seis pessoas apresentavam sintomas e com o passar dos dias o número cresceu. Segundo Vanderlece, a principal dificuldade que a comunidade enfrenta durante a pandemia é conseguir que os pacientes sejam atendidos nas unidades de saúde.

Vanda em atendimento | Foto: Lucas Silva

Dificuldades



“A nossa comunidade fica afastada da cidade e a única unidade hospitalar mais próxima que atende a gente é a UBS Lindalva Damasceno, então quando alguma dessas pessoas está passando mal é muito difícil consegui levá-las até um atendimento adequado. Nós tivemos cinco pessoas com sintomas graves que precisaram ser levadas na UPA Campo Sales, a primeira foi uma idosa indígena da etnia Tuiúca que não conseguia levantar da rede devido a dor no peito e como ela estava passando muito mal o melhor seria levá-la em uma ambulância, mas quando eu liguei para o Samu, no primeiro momento, informaram que a responsabilidade de atender aos indígenas é da Sesai, eu expliquei que a secretaria não assistia a comunidade, posteriormente eles pediram um ponto de referência da comunidade onde eu informei o 'Balneário do Maia' e a estrada do Vivenda Verde, mas eles disseram que os pontos não eram registrados no sistema do Samu e por isso o atendimento não poderia ser realizado. Então eu a levei também na UPA Campo Sales em um carro comum”, declarou Vanderlece.

Técnica em enfermagem Vanda atua como voluntária em comunidade indígena de Manaus | Foto: Lucas Silva

Na última sexta-feira (8), a comunidade recebeu a presença do médico generalista da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Guilherme César, que acompanhou o monitoramento diário e realizou as medidas necessárias aos pacientes.

“A previsão é que a Semsa continue assistindo a comunidade semanalmente por ser um local onde os moradores têm dificuldade de acesso aos atendimentos hospitalares. Já aos pacientes que tiveram sintomas graves da Covid e aqueles que estão com a suspeita, a orientação é que elas permaneçam em casa, façam o uso de máscaras, evitar o compartilhamento dos utensílios domésticos e procurar retirar os outros familiares da casa já que muitas residências possuem apenas um cômodo, mas ainda sim precisa ser feito o isolamento e realizar o uso dos medicamentos receitados”, orientou.

Voluntária sente na pele a dor dos moradores | Foto: Lucas Silva

Esclarecimento

Procurados para esclarecer os casos informados pela técnica, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) responsável pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esclareceu , por meio de assessoria, que a Central de Regulação envia a ambulância para os casos classificados como urgência e emergência, de acordo com os parâmetros norteadores do serviço.

Parque das Tribos, na Zona Leste de Manaus | Foto: Lucas Silva

"Vale ressaltar que a ligação para o 192 já caracteriza atendimento, porque é feito um levantamento da situação do paciente e, dependendo das condições, não havendo quadro de urgência ou emergência, são repassadas orientações médicas de acordo com o caso", informou a nota.



A Secretaria municipal assegurou que o Samu atende a todos os chamados, independentemente de endereço.



A Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), até o fechamento desta matéria, não se pronunciou sobre os problemas relatados pelos moradores.

Prevenção

Costureiras confeccionam máscaras para doar para a comunidade | Foto: Lucas Silva

Vanderlece também iniciou um atelier de costura na casa de sua mãe para confeccionar máscaras e doar aos moradores da comunidade como forma de ser prevenirem do vírus. Inicialmente o atelier contava apenas com uma máquina de costura, porém com a campanha feita pela técnica em enfermagem, foram doadas duas máquinas, linhas e panos, o que possibilitou o aumento na confecção dos itens de proteção. Atualmente são confeccionadas 50 máscaras por dia por um trio de costureiras indígenas que também residem na comunidade, a confecção é feita todos os dias a partir de 9h até ás 16h.



Segundo a costureira Brazileia Martiniano, inicialmente elas faziam máscaras de TNT. “Recebemos a orientação de que o tecido não era apropriado para a confecção e com a doação dos tecidos agora as máscaras são confeccionadas da forma correta e a cada dia usamos nossa criatividade para que fiquem melhores e protejam ainda mais todos nós”, explicou.

Costureiras voluntárias no atelier | Foto: Lucas Silva

A artesã indígena Luciana Vasconcelos conta que no início não sabia confeccionar as máscaras e nunca havia trabalhado com costura, mas devido à necessidade que a comunidade enfrenta não mediu esforços para aprender.



“Nós fazemos as doações para moradores da nossa comunidade e para as comunidades vizinhas, pois muitos não têm condições de comprar máscaras e a gente vê a necessidade das pessoas, elas querem se proteger e se sentirem seguras, mas infelizmente não têm condições. Então realizamos doações para que todos possam ficar segurados e assegurarem suas famílias, não queremos perder ninguém para essa doença”, revela.

Confecção das máscaras | Foto: Lucas Silva

De acordo com a professora indígena e artesã, Natalina Martins, depois que a comunidade recebe as máscaras é realizada as orientações de como elas devem ser usadas e higienizadas para que os moradores sejam cientes e realizem o uso sem pôr em risco a saúde.



“Depois de confeccionadas nós passamos o ferro quente nas máscaras e orientamos os moradores a higienizarem antes e depois de usar, deixando de molho 10 minutos na água com sabão e seguida colocar para secar em um lugar fresco”, diz Natalina.