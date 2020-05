Idoso comemora 85 anos com festa temática de ‘quarentena’ em Manaus

Figuras de álcool em gel e de emojis usando máscaras ornamentaram a festa | Foto: Arquivo pessoal

Manaus - "Nenhum de vocês está convidado". Com essa descrição fixada em um painel, o aposentado José Cruz comemorou, de forma consciente, o aniversário de 85 anos. O idoso ganhou uma festa com o tema "quarentena" durante o isolamento social, em Manaus.

A celebração contou com a presença de apenas quatro membros da família e aconteceu no apartamento onde eles moram, localizado no bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste da capital. No entanto, outros parentes participaram virtualmente, uma tendência de comemoração durante a pandemia do novo coronavírus no Brasil e no mundo.

Após ver uma publicação na rede social, a advogada Katheen Menezes, filha do aposentado, decidiu montar a decoração criativa. Ela contratou a ornamentação com símbolos que representam as medidas de prevenção contra a Covid-19. As figuras de álcool em gel e emojis usando máscaras deram um toque mais que especial na festa do José.

"A festa seria no salão aqui do meu condomínio, mas tivemos que cancelar o planejamento inicial. Acredito que idosos voltam a ser crianças e adoram uma festinha. Então, eu não queria passar em branco e vi na internet um tema bem parecido com o que utilizamos. Eu consegui organizar tudo rapidinho. Participaram fisicamente apenas as pessoas de casa mesmo. Além do aniversariante, estavam meu esposo, filho, minha mãe e eu. Outros familiares acompanharam através de ligação por WhatsApp", contou.

Aniversariante recebeu presentes em casa | Foto: Arquivo pessoal

O aposentado recebeu presentes em casa e quem estava longe recebeu a comida via delivery. A filha contou, ainda, que apesar do contato que o aniversariante teve por meio das telas de celulares, ele sentiu muito a ausência dos netos, filhos, sobrinhos e da mãe, que tem 101 anos.

"Quando a minha avó ligou para ele, não sabíamos quem chorava mais. Com certeza, ela foi a pessoa que ele mais sentiu falta. Tiveram muitas mensagens e ligações emocionantes. É muito difícil ficarmos longe da família, já era parte do costume nos reunirmos aos finais de semana para festejarmos. Mas o fato de estarmos todos bem e com saúde é de encher o coração de gratidão", disse Katheen.

Outras festas à distância