‘Salvou vidas’: Hemoam presta homenagem à miss assassinada em Manaus

Manaus – Na última terça-feira (12), a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) prestou homenagem à Kimberly Mota, de 22 anos, que foi encontrada morta no apartamento do namorado em Manaus.

Por meio das redes sociais, o Hemoam lamentou a morte de Kimberly e agradeceu a jovem, que era considerada ‘’doadora de carteirinha’’. ‘’ Kimberly Mota saiba que você salvou quatro vidas. E sua vida vai ser para sempre lembrada por nós’’, publicou o órgão nas redes sociais.

A doação mais recente da Miss Manicoré ocorreu no dia 6 de abril e, na ocasião, Kimberly incentivou os seguidores a também doar sangue. "Você sabe quantas gotas de sangue são necessárias para te manter vivo? A mesma quantidade para salvar uma vida! Você não pode dar tudo o que tem para salvar alguém, mas pode ajudar a completar o que falta", postou ela no Instagram.

Kimberly também era integrante do grupo "Super Doadoras de Sangue", que incentiva doações. Por meio das redes sociais, a miss constantemente lembrava os seguidores da importância de doar sangue.

Homenagens

A morte de Kimberly Mota também gerou grande comoção nas redes sociais. Amigos e familiares prestaram homenagens à jovem e relembraram as qualidades dela, definindo-a como amiga, prestativa e encantadora.

Rafael Rodrigues, de 31 anos, é o principal suspeito de matar Kimberly, com quem manteve um relacionamento de 2 meses.

Desaparecido desde o último domingo (10), Rafael tem um mandado de prisão temporária no nome e segue foragido.

