Enfermeiros fazem ato no AM para homenagear colegas mortos

Manaus- Na manhã desta terça-feira (12), o Largo São Sebastião, Centro de Manaus, foi palco de uma homenagem aos profissionais de enfermagem do Amazonas que morreram com o novo coronavírus (Covid-19). A data foi escolhida por ser comemorado o Dia Internacional do Enfermeiro. No estado, já são 15 profissionais de saúde mortos pela Covid-19, doença que já infectou mais de 14,1 mil pessoas no Amazonas.

Durante a homenagem, realizada pelo Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas (Coren-AM), profissionais se posicionaram com balões verdes, cor da categoria, respeitando o distanciamento social recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Eles seguravam fotos dos profissionais que morreram no combate à pandemia de Covid-19.

O presidente do Coren-AM, Sandro André da Silva Pinto, contou que desde o início da pandemia, a categoria enfrenta problemas como falta de capacitação para equipes, falta de Equipamento de Proteção Individual (EPI) "em quantidade e qualidade" suficiente.

"Porém, esses problemas não são de agora. A enfermagem enfrenta muitos outros problemas, como sobrecarga de trabalho. O quantitativo de profissionais trabalhando hoje é insuficiente para atender as demandas do serviço que a sociedade exige", denunciou.

Sandro André também declarou que muitos profissionais de saúde trabalham com salários atrasados e enfrentam ameaças de familiares de pacientes que reclamam falta de insumos no atendimento.

Conforme boletim dessa segunda-feira (11), divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), já são mais de 1,9 mil profissionais de saúde infectados pela Covid-19 no Amazonas.

Durante a homenagem, após um minuto de silêncio, foram lidos os nomes dos profissionais que morreram na linha de frente contra o novo coronavírus no estado. O Coren-AM informou que contabiliza 19 mortos, 4 a mais do número divulgado oficialmente.

No Dia Internacional da Enfermagem, a secretária de Estado de Saúde do Amazonas (Susam), Simone Papaiz, destacou, por meio de nota, como é fundamental a participação dos profissionais de enfermagem no enfrentamento da crise sanitária provocada pelo coronavírus.