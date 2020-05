Atendimento itinerante emite cartão cidadão Passafácil na Zona Leste

A cada semana o atendimento é feito em um local diferente | Foto: Divulgação

Manaus - Até o dia 15 de maio, o atendimento itinerante do Sinetram vai realizar a emissão da primeira via do cartão cidadão Passafácil no estacionamento do Supermercado Baratão Da Carne, localizado na Bola do Produtor, confluência da Zona Norte com a zona Leste.

Os interessados deverão ir até o ônibus climatizado e adesivado com as imagens do Cartão Cidadão e apresentar RG e CPF. O cartão é entregue na hora e a primeira via é gratuita. Após adquirir o Cartão, os usuários poderão comprar os créditos e fazer a recarga em 350 pontos de vendas, divulgados no site www.sinetram.com.br

O atendimento será realizado durante esta semana | Foto: Divulgação





“O atendimento itinerante faz parte dos esforços do Sinetram em aumentar o uso do cartão Passafácil, facilitando o acesso às pessoas que não podem se deslocar aos postos de venda. A cada semana o atendimento é feito em um local diferente” destacou o presidente do Sinetram em exercício, Marco Aurélio Feitosa”, finalizou.

*Com informações da assessoria