FCecon publica artigo sobre câncer de pênis em revista científica

Manaus- A servidora da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), farmacêutica-bioquímica Valquíria Martins, teve publicado, na semana passada, o artigo “Presença de HPV com superexpressão da proteína p16INK4a e infecção por EBV no câncer peniano, uma série de casos da Amazônia brasileira”, na revista científica internacional “Plos One”.

Valquíria Martins conta que a pesquisa analisou 47 amostras de pacientes com câncer de pênis, maiores de 18 anos, com diagnóstico confirmado e com indicação de penectomia, cirurgia para a retirada total ou parcial do pênis.

Os resultados da pesquisa, conforme a farmacêutica-bioquímica, demonstraram que 45% a 50% dos casos de câncer de pênis no Amazonas são ocasionados pelo Papilomavírus humano (HPV), que também é responsável por 98% dos cânceres de colo de útero. Segundo ela, o HPV 16, classificado como de alto risco foi observado em 13 pacientes, assim como o tipo 51, entretanto em menor número de amostras.

De acordo com Valquíria Martins, outro dado relevante observado foi a presença do vírus Epstein-Barr (EBV) como possível agente potencializador do câncer de pênis e como coinfecção com o HPV, respectivamente, em 30% e 25% dos pacientes. Ela ressalta que, apesar desse vírus infectar células epiteliais da orofaringe, o mesmo tem sido encontrado em cânceres de pênis, mama e gástrico.

Prevenção

A pesquisadora aponta que o conhecimento sobre a diversidade viral nas amostras tumorais de pênis pode ter grande impacto no delineamento de estratégias na prevenção e tratamento desta neoplasia. “E, em resumo, nossos resultados mostram que pacientes com HPV+ têm em geral tumores de baixo grau”, explicou.

Ela diz que o conhecimento da etiologia do câncer de pênis está longe de ser definitivo. Por isso, o papel individual ou sinergismos dos vírus oncogênicos conhecidos, como HPV e EBV, no início de eventos carcinogênicos ainda não está bem definido. No entanto, os dados mostram o perfil de infecções oncogênicas virais e a realidade dessa neoplasia em indivíduos da Amazônia.

*Com informações da assessoria