Igreja realiza ‘Oração à Porta’ em bairros de Manaus

Manaus - Em tempos de dor, medos e incerteza que as pessoas têm enfrentando durante a pandemia da Covid-19, uma igreja evangélica em Manaus, capital do Amazonas, encontrou uma forma de prestar apoio espiritual aos seus fiéis por meio do projeto “Oração à Porta”. Os fiéis ‘transformam a frente da casa dos moradores de Manaus em igreja’.



O projeto da igreja Chama Church funciona da seguinte forma: o apóstolo acompanhado de dois levitas (cantor e o violinista) visitam as famílias que ligam para a igreja pedindo oração e ali mesmo da calçada, com segurança, é reservado um momento de oração, louvor e uma palavra bíblica direcionada para ‘alimentar a fé’ daqueles que perderam a esperança.

“O objetivo do ‘Oração à Porta’ é dizer para cada família: isolado sim, sozinho nunca. É levar uma mensagem de fé, encorajamento e apoio. Dizer para eles que tem alguém que os ama e se importa com eles. E que nos momentos que nos sentimos solitários e deprimidos, existe um Deus que é um socorro bem presente na angústia”, destaca o apóstolo e presidente da Chama Church, Richard Mattos.

O projeto já ministrou para famílias nos núcleos da Cidade Nova, além de bairros como Riacho Doce, Canaranas, Francisca Mendes, Alvorada, Braga Mendes e Alfredo Nascimento.



“Nos sentimos como soldados em uma missão, diariamente saímos para uma missão de resgate. São várias pessoas apavoradas, doentes, depressivas, desempregadas, enlutadas. Um ambiente de guerra, a devastação emocional disso tudo é sem precedentes. Sentimos um peso de compaixão enorme em nosso coração por nosso povo. Nossas armas são: uma palavra, uma oração, um momento de adoração que podem mudar o destino de uma família”, ressalta Mattos.

O músico Alison Rabelo é um dos voluntários do projeto, ele destaca que se sente bem em ser um ‘instrumento’ de Deus em levar paz em momentos de desespero.



“A música é algo divino e uma linguagem universal, principalmente nesses dias de desespero. O sentimento que tenho é de estar levando uma mensagem de Deus por meio de um canal que ele criou, a música. O talento que ele me deu está sendo bem usado. E percebemos que diversas pessoas são alcançadas, os católicos, evangélicos, pessoas de outras denominações e também que não tem ligação com nenhuma religião”, conta.

“Sentimos o amor e a proteção de Deus”

A nutricionista Elizangela Mota, a mãe e a irmã estavam com Covid-19 sendo tratadas em casa. Ela solicitou a oração e conta como foi a experiência. “É incrível sentir que Deus está conosco em um período de tanta tensão. Tinha medo de perder minha mãe de 92 anos, que tem comorbidades, fora que ela passou a ter medo de dormir e não respirar mais, mas depois da oração na frente de casa, nos tranquilizamos e minha mãe está melhor e nós três estamos nos recuperando do coronavírus”.



A professora Lídia Helena Oliveira também foi uma das pessoas que solicitou a oração em frente à sua casa. “Eu e minha família sentimos o amor e a proteção de Deus por meio do cuidado e amor do nosso apóstolo e irmãos”.



Carro da Oração

A igreja, após orar na frente da casa da família que solicita, percorre pelo mesmo bairro com o ‘carro da oração’ louvando e lançando palavras de fé para aqueles que estão dentro de casa. A igreja respeita o limite do volume do som que é permitido por lei e não demora, para não incomodar os vizinhos.



Para quem quiser solicitar a oração, basta entrar em contato com a igreja e agendar uma visita da calçada. Os levitas ministram e louvam na frente da porta da casa. Basta entrar em contato no número (92) 98433-251.

