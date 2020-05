Projeto 'Ajude as Comunidades' beneficia 500 pessoas no interior do AM

Fundado em 2 de maio, projeto "Ajude as Comunidades" já beneficia 500 pessoas | Foto: Divulgação

Manaus - Nesta quarta-feira (13), o projeto "Ajude as Comunidades" realizou a entrega das primeiras cestas básicas arrecadadas, que serão destinadas a comunidades ribeirinhas moradoras das Unidades de Conservação (UC) estaduais no interior do Amazonas.

O Amazonas se configura como epicentro da pandemia do coronavírus. Pensando nisso, Caroline Yoshida e Jefferson Moreira criaram o projeto "Ajude as Comunidades", no dia 2 de maio, recolhendo itens que compõem a cesta básica, materiais de higiene pessoal e limpeza, máscaras de proteção individual e recursos financeiros para ribeirinhos nas unidades de conservação estaduais.

Até o momento foram enviadas 68 cestas básicas paras as comunidades da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Puranga Conquista e Área de Proteção Ambiental (APA) da Margem Esquerda do Rio Negro Setor Aturiá-Apualzinho.

De acordo com Caroline Yoshida, uma das coordenadoras, "o projeto contará com uma força tarefa entre Associação dos Moradores da RDS, Fórum Permanente em Defesa das comunidades Ribeirinhas (FOPEC) e da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) para chegarem até as localidades escolhidas para receberem as doações”, disse.

Jefferson Moreira, também coordenador do projeto, informou que além das cestas básicas, o projeto também conseguiu arrecadar máscaras de uso pessoal que também serão entregues para os moradores.

"Com o que já arrecadamos, nossa estimativa é de 500 pessoas beneficiadas. Balbina é a próxima a ser auxiliada, juntamente com as comunidades ao longo do Rio Negro e, se tivermos mais ajuda, até o rio Unini", afirma.

Caroline Yoshida esteve presente na distribuição dos alimentos e materiais arrecadados às UCs | Foto: Divulgação

Histórico do projeto

O projeto é uma iniciativa voluntária de Caroline Yoshida e Jefferson Moreira, que preocupados com o avanço da Covid-19 em direção ao interior do Amazonas, decidiram arrecadar doações para as comunidades ribeirinhas moradoras das UCs estaduais.

Segundo eles, os moradores do interior passaram a ter dificuldades potencializadas em relação à logística, principalmente quanto ao deslocamento para as sedes dos municípios.