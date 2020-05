Família confecciona viseiras de proteção para doar em Manaus

As doações de protetores faciais chegaram até o estado de Roraima | Foto: Divulgação

Manaus- Em tempos de pandemia do novo coronavírus , a solidariedade tem sido uma das boas ações para o enfrentamento desse momento difícil. Uma família de Manaus passou a confeccionar viseiras de proteção que serão distribuídas gratuitamente para profissionais da saúde, segurança, cobradores de ônibus e carteiros.

"Após denúncias dos profissionais de saúde sobre a falta de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e ao atraso de salários, nossa família pensou em uma ideia para ajudar essas pessoas que estão na linha de frente no combate ao coronavírus. Foram doados mais de 600 protetores faciais, nos hospitais, Unidades Básicas de Saúde (UBS), maternidades, Unidades de Pronto Atendimento (SPA), que recebem pacientes portadores da Covid-19 e aos profissionais de segurança pública do estado do Amazonas", diz Hennyo Motta, um dos idealizadores do projeto.

Os profissionais da segurança do estado receberam viseiras | Foto: Divulgação

Segundo Hennyo Motta, quando começou a pandemia, algumas viseiras foram adquiridas para os voluntários e também para ajudar quem necessita. “Observamos a necessidade das pessoas e resolvemos doar algumas viseiras. A partir daí confeccionamos mais devido a grande demanda”, conta.

Hennyo destaca, ainda, que devido ao grande índice de casos da doença na capital amazonense, a proteção é uma das grandes aliadas ao combate da Covid-19.

Foram doadas 50 viseiras para o estado de Roraima | Foto: Divulgação

"A prioridade é para os profissionais da saúde e da segurança. Porém, doamos para os carteiros e para os cobradores de ônibus, já que arriscam suas vidas todos os dias.Doamos também para o município de Coari, já foram doadas 20 unidades. Nosso trabalho já chegou até Boa Vista, em Roraima. Enviamos para a cidade 50 viseiras", completou Hennyo Mota.

Como ajudar

Para ajudar com doações de acetato (a viseira é confeccionada em acetato transparente com ajuste em elástico), pode entrar em contato pelos números: (92) 99400-5787 e (92) 99253-1075.