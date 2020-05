Covid-19: cabines de higienização são instaladas no IML e IC em Manaus

As cabines oferecem higienização de servidores da população | Foto: divulgação

Manaus - Cabines de higienização foram instalas, nesta quinta-feira (14), no Instituto Médico Legal (IML) e no Instituto de Criminalística (IC), ambos localizados na avenida Noel Nutels, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, com o objetivo de ajudar na desinfecção dos trabalhadores e da população.

Segundo o vice-presidente do Sindicato dos Peritos Oficiais do Estado do Amazonas (Sinpoeam), Ilton Soares, as cabines passaram por testes antes de serem instaladas e foram validadas pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

"Temos grupos formados de peritos, bioquímica e biologia para análise e sempre melhorar o projeto, fizemos um levantamento na literatura científica e estamos em parceria com a UEA para realizar mais experimentos, que resultem em uma nova validação", disse Ilton.

O vice-presidente do sindicato também falou sobre os cuidados dos cuidados em relação ao produto utilizado. "Os produtos que utilizamos passaram por testes e são antissépticos, próprios para utilização humana, o que não vai agredir as pessoas", disse Soares.

As cabines foram idealizadas pela empresa EcoArt e custeadas pelo sindicado. A estrutura também é acessível para cadeirantes, garantindo, assim, a inclusão e garantia que todos irão utilizar.

Na entrada tem uma dispensa de álcool em gel (70%), para higienização da mãos, após a entrada, um borrifador é acionado, iniciando a higienização que contempla o corpo inteiro da pessoa, tirando possíveis bactérias presas nas roupas e cabelo.