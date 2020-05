'Requalifica' segue com obras intensificadas em Manaus

O projeto Requalifica continua mesmo com a pandemia do novo Coronavírus | Foto: Márcio James / Semcom

Manaus - O projeto "Requalifica 4" da Prefeitura de Manaus segue com obras intensificadas na cidade. A nova etapa abrange a avenida Doutor Theomário Pinto da Costa, bairro Chapada, zona Centro-Sul, e a rua Jacira Reis, no bairro Dom Pedro, zona Oeste. Ao todo, serão mais de quatro quilômetros de pista totalmente reestruturada.

As equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) retiraram a camada antiga de pavimento e aplicaram a nova camada de massa asfáltica que irá garantir ainda mais segurança e trafegabilidade aos condutores.

O engenheiro da Seminf, Edson Junior destacou o compromisso da entrega das vias mesmo diante da pandemia no novo Coronavírus. ”Uma trafegabilidade de qualidade foi um dos compromisso assumidos na gestão do prefeito Arthur Virgílio Neto, e estamos cumprindo. Temos equipes de obras em praticamente todas as área de Manaus. O trabalho continua, mesmo diante da pandemia da Covid-19, com todos os cuidados necessários com os nossos trabalhadores”, declarou.

Programação

As obras seguem em andamento | Foto: Márcio James / Semcom

Entre os bairros que também serão contemplados estão: Novo Aleixo, na zona Norte; Parque das Laranjeiras, na zona Centro-Sul; estrada do Puraquequara, na zona Leste; Rua Tefé, bairro Cidade de Deus. Ao todo serão 25 quilômetros de novo asfalto.

Ainda de acordo com o engenheiro Edson Junior, as ruas Thomas Edson, no Lírio do Vale, e 5 de Setembro no bairro Nova Esperança, ambos na zona Oeste, já estão com obras de recapeamentos concluídas.

Para Lívia Rodrigues, servidora pública do estado, e moradora da área, o trabalho na avenida Doutor Theomário Pinto da Costa era necessário.

“Moro em um condomínio aqui ao lado, e trafego diariamente pela avenida Theomário Pinto, e sempre notei os serviços de tapa-buracos. Agora com as equipes de obras executando um trabalho mais completo, acredito que vá melhorar consideravelmente a trafegabilidade nesta área. Estou gostando do serviço”, afirma.

*Com informações da assessoria