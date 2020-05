Versão digital do Em Tempo e Agora contemplam mais de 30 mil leitores

Todo o serviço é gratuito, para você que quer se manter bem informado | Foto: Desirée Souza

Manaus- A Rede Em Tempo de Comunicação lançou uma nova forma de cadastramento devido a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), os jornais Em Tempo e Agora vão onde você está. Além disso, o Em Tempo oferece aos seus leitores o serviço gratuito de envio dos jornais pelo aplicativo de mensagens WhatsApp. Todo o serviço é gratuito, para você que quer se manter bem informado no dia a dia.

O objetivo é estar cada vez mais perto dos seus milhares de leitores, com o envio diário e de forma gratuita das principais notícias do estado do Amazonas, Brasil e do Mundo. No entanto, cabe salientar que não trata-se de grupos de conversas. Os jornais serão enviados de forma privada para cada um dos cadastrados.

Para o diretor comercial da Rede Em Tempo, Moisaniel Filho, essa interatividade com o leitor vai facilitar a divulgação de conteúdos jornalísticos.

“Optamos por um mecanismo interessante e muito fácil de se cadastrar. Inicialmente, o envio se dará uma vez por dia. Porém, fatos atípicos que ocorrerem durante o dia também serão enviados aos leitores cadastrados. Tudo gratuitamente! É informação daqui, sendo dada para a comunidade daqui, provando mais uma vez que o Em Tempo traz aos leitores de todo Amazonas notícias de cotidiano da própria região. Por conta da pandemia, agora lançamos mais este serviço, por WhatsApp”, destacou o diretor comercial da Rede Em Tempo de Comunicação.

O aplicativo também é mais um meio de participação para o leitor enviar os registros de flagrantes, denúncias, sugestões de pautas e notícias sobre a cidade, nas mais diversas formas, como textos, fotos, vídeos e áudios. O WhatsApp é um aplicativo de mensagens instantâneas para smartphones. Além de textos, os usuários poderão, por meio dessa plataforma, enviar imagens, vídeos e áudios, sem nenhum custo pelo serviço, bastando apenas ter uma conexão com a Internet e o smartphone. O aplicativo está disponível para os sistemas Android e iOS.



Jornais até você

Os jornais Em Tempo e A GORA vão onde você estiver, impresso e em versão On line, por meio do seu WhatsApp, gratuitamente. Além da tiragem de 8 mil jornais impressos (Em Tempo) e 15 mil jornais impresso, no carro do A GORA, ambos têm edições de terça-feira a domingo, e contam com público de mais de 30 mil leitores, que já estão recebendo, diariamente em aparelhos celulares conectados à internet.

E para se cadastrar, basta mandar uma mensagem para os telefones (92) 98244-1990 ou (92) 98244-0066. Adicione o número em sua agenda de contatos e você receberá conteúdos exclusivos, e sem pagar nada por isso. Anuncie no Em Tempo e fale com o seu público-alvo onde ele estiver, mais informações pelo Atendimento Comercial: (92) 98244-1713.