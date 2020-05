Mesa Brasil Sesc distribui três mil cestas básicas em Manaus

Manaus - O Mesa Brasil recebeu três mil cestas básicas (45 toneladas de alimentos), que estão sendo doadas a 55 entidades assistenciais cadastradas no programa de segurança alimentar e nutricional do Sesc AM. As cestas foram doadas ao Sesc pela Fundação André e Lucia Maggi (FALM) gestora do fundo “Um Por Todos e Todos Contra a COVID-19”, que visa reduzir o agravamento da vulnerabilidade social, em decorrência dos impactos negativos da pandemia, no acesso a alimentos e a outros recursos básicos para milhares de brasileiros.

A presidente da Fundação André e Lucia Maggi, Belisa Maggi, explica que este fundo tem inicialmente o objetivo de realizar ações emergenciais, como doações de cestas básicas, mas sua atuação pode se estender com outras doações caso sejam identificadas outras questões emergenciais nos locais onde a instituição atua.

“Além disso, prevemos uma atuação posterior a essas ações emergenciais de forma a apoiar o retorno gradativo das atividades de instituições sociais e das comunidades mais afetadas nas regiões de atuação”, anuncia Belisa.

As três mil cestas básicas já estão sendo entregues a entidades assistenciais da capital amazonense, pelo Mesa Brasil Sesc. O coordenador do programa, Ellinaldo Junior, explica a importância da doação. “A parceria com a Fundação André e Lucia Maggi foi muito importante nesse momento de crise e precisamos incentivar outros parceiros a se unirem ao fundo “Um Por Todos e Todos Contra a COVID-19”, para que consigamos ajudar as famílias atendidas pelo Mesa Brasil. Temos 147 instituições assistenciais cadastradas, entre elas abrigos, casas de idosos, associações comunitárias, de assistência a crianças em situação de vulnerabilidade, entre outras”.

Mesa Brasil Sesc já distribuiu mais de 5,4 mil toneladas de alimentos no país

Desde o início das medidas de isolamento social em março, o Mesa Brasil Sesc – rede nacional de banco de alimentos – distribuiu em todo país mais de 5,4 mil toneladas de alimentos. Esses donativos beneficiaram cerca de 1,4 milhão de famílias por mês, em 500 municípios do país.



O Mesa Brasil usou sua rede de solidariedade e os 91 pontos de coletas e distribuição de donativos, espalhados em todos os estados brasileiros, para beneficiar mais de 6 mil entidades assistenciais cadastradas, que atendem diretamente à população que passou a precisar de doações por causa dos efeitos econômicos da pandemia.

Atualmente, há mais de 50 milhões de pessoas vivem com menos de R$ 400 por mês. E a situação se agravou por conta das restrições decorrentes da pandemia do novo coronavírus, que impacta a atividade econômica, ampliando o desemprego e colocando milhares de famílias em situação de vulnerabilidade pela falta de alimentos. Estimativas recentes do Banco Mundial indicam que, mesmo antes da Covid-19, até 5 milhões de brasileiros poderiam entrar na faixa de extrema pobreza, situação em que já se encontram cerca de 15,2 milhões de pessoas, segundo a Síntese dos Indicadores do IBGE/2018.

Para enfrentar esse cenário grave para as populações mais carentes, o Mesa Brasil está ampliando suas parcerias para arrecadar mais alimentos e, também, materiais de limpeza e higiene pessoal, fundamentais na prevenção ao coronavírus. Desde março, foram distribuídos 271 quilos de álcool em gel e sabonetes, entre outros itens.

Nesse período, rede de solidariedade do Mesa Brasil cresceu porque mais empresas passaram a procurar o programa para fazer doações e ajudar no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus.

Essas 5,4 mil toneladas de alimentos atenderam não apenas as entidades assistenciais cadastradas no programa de segurança alimentar e nutricional, mas também à parcela da população que passou a precisar de doações por causa dos efeitos econômicos da pandemia, como companhias circenses, refugiados, integrantes de aldeias indígenas e moradores de comunidades.

Programa Mesa Brasil

O Mesa Brasil Sesc é uma rede nacional de bancos de alimentos para o combate à fome e ao desperdício. O programa visa à melhoria da qualidade de vida de pessoas em situação de pobreza com uma perspectiva de inclusão social. É um programa de segurança alimentar e nutricional, baseado não só na distribuição de alimentos, mas também em campanhas educativas.

Os alimentos arrecadados provêm de excedentes produzidos por empresas parceiras ou fora dos padrões de comercialização, mas que ainda podem ser consumidos.

Mais informações sobre sobre o fundo “Um Por Todos e Todos Contra a Covid-19” podem ser obtidas em www.umportodos.org.br

Para ser parceiro do Mesa Brasil Sesc AM ligue para (92) 9 8131-9748 ou 2121-5377.

