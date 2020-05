Acidente entre 'amarelinho' e moto deixa casal ferido em Manaus

Manaus - Um micro-ônibus colidiu com uma moto e deixou dois feridos na tarde desta quinta-feira (14). O acidente ocorreu enquanto o transporte alternativo fazia uma viagem de rotina na zona Leste de Manaus, mas acabou colidindo com o outro veículo na avenida Iraque, bairro Gilberto Mestrinho, zona Leste de Manaus.

No veículo de duas rodas estavam o motociclista e uma mulher na garupa. Com o impacto, ambos foram arremessados e tiveram lesões leves. Ninguém do Amarelinho ficou machucado e o motorista parou para prestar socorro. A moto Bis ficou presa nas ferragens do veículo.

Policiais da 29ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) estiveram no local para atender a ocorrência. De acordo com a PM, as vítimas haviam saído para comprar comida O motoqueiro disse que não viu o micro no momento que foi fazer a curva. Ambos não estavam com os documentos na hora do acidente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e socorristas iniciaram os procedimentos para os primeiros socorros ainda no local. As vítimas usavam máscaras de proteção, que voaram durante a queda. No vídeo abaixo é possível ver que as vítimas estavam conscientes, deitadas no chão. A mulher ficou com o cotovelo ralado e o homem estava imóvel. Eles foram levados por uma ambulância ao pronto-socorro.