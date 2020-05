Dupla invade lanche na ZL, clientes armados reagem e mulher é baleada

Manaus - Raquel Dias Rosário, de 48 anos, foi baleada enquanto jantava na noite desta quinta-feira (14). A mulher estava comendo em um lanche da região, quando uma dupla de assaltantes chegou para roubar as pessoas que estavam no local. Entretanto, os criminosos não contavam que os moradores iriam reagir. Em meio á confusão, começou um tiroteio e Raquel foi atingida. O crime aconteceu na rua Três, bairro Jorge Teixeira, Quarta etapa, Zona Leste de Manaus.

Segundo informações da vítima, os dois homens estavam em uma moto quando pararam e anunciaram o assalto. Pessoas não identificadas estavam armadas no estabelecimento e atiraram contra os suspeitos. As vítimas começaram a perseguir a dupla na rua e os bandidos revidaram. Quando o tiroteio começou, a dona de casa ainda tentou fugir, mas foi ferida no braço esquerdo.

Policiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atenderam a ocorrência. No local, nenhum cliente da lanchonete informou para a polícia quem havia efetuado os disparos. A mulher foi levada para o Hospital e Pronto-Socorro Dr. Platão Araújo, situado na avenida Autaz Mirim, Zona Leste da capital amazonense. A vítima deve passar por procedimentos cirúrgicos.