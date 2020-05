Mulher é atropelada ao tentar atravessar avenida na Zona Leste

O para-brisa do Ônix ficou destruído | Foto: Divulgação

Manaus - Um mulher, que não teve o nome divulgado, foi atropelada, na noite desta quinta-feira (14), ao tentar atravessar a avenida Grande Circular, no bairro São José, na Zona Leste de Manaus. O motorista do carro, modelo Ônix, não fugiu do local e chamou o socorro para atender a vítima.

Conforme testemunhas, a mulher apresentava cortes na cabeça e ficou jogada na via pública aguardando a chegada do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu). Mototaxistas, que trafegavam nas proximidades, pararam no local para sinalizar a avenida e auxiliaram no fluxo de outros veículos.

O para-brisa do Ônix ficou destruído com o impacto do atropelamento. A reportagem entrou em contato com a 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), responsável pelo patrulhamento na região, mas foi informada que a equipe policial não atendeu a ocorrência.

A vítima foi levada por uma ambulância do Samu para o Hospital e Pronto-socorro João Lúcio. Não há informações sobre o estado de saúde dela.