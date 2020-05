Covid não escolhe idade: mortos no AM tinham de 20 anos a mais de 60

Manaus - Em seu último boletim epidemiológico, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas apontou que mortes pelo novo coronavírus foram registrados em praticamente todas as faixas de idade, de bebês a idosos. Os dados quebram o estigma de que apenas pessoas da terceira idade, que são grupo de idade, morreram pela doença. Na verdade, segundo as informações coletadas pelo órgão, a Covid-19 não tem escolhido vítimas específicas.

Datado de 7 de maio, até o período, o Amazonas tinha 751 mortes por coronavírus. A coleta de de dados foi divida por sexo masculino e feminino. No caso dos homens, até a data, haviam morrido 512. Deste número, cerca de 18 deles (3,7%) tinha entre 20 a 39 anos.

Mas a doença também levou outras vítimas do sexo masculino mais velhas. Cerca de 132 homens mortos pelo novo coronavírus tinha entre 40 e 59 anos (25,9%). Já os idosos eram um total de 359 vítimas (70,2%).

O mesmo acontece ao se observar o número de mulheres mortas. O coronavírus, no Amazonas, também levou vítimas de várias idades. De 239 óbitos pela doença até o dia 7 de maio, 7,6% delas tinha entre 20 e 39 anos de idade. Houve ainda dois casos de mortes de bebês com menos de um ano.

Ainda sobre vítimas do sexo feminino, morreram cerca de 60 mulheres que tinham cerca de 40 a 59 anos. Por fim, idosas (acima de 60), somaram 158 mortes.

Um casal, 19 anos de diferença e a mesma morte