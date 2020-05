'Motorista estaria fazendo 'racha' quando bateu em poste', diz polícia

A parte dianteira do veículo ficou totalmente destruída | Foto: Divulgação

Manaus - Um motorista de aplicativos, de 23 anos, ficou ferido após sofrer um acidente de trânsito na noite desta quinta-feira (14). A vítima perdeu o controle do veículo e colidiu contra um poste de energia elétrica. O fato ocorreu por volta das 22h, na avenida Autaz Mirim, Zona Leste de Manaus.

A parte dianteira do veículo ficou totalmente destruída. Conforme o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), a vítima ficou com a perna esquerda presa entre o painel e o banco do automóvel.

Os bombeiros foram acionados para retirar o motorista das ferragens. A vítima foi conduzida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para uma unidade de saúde da capital.

Versões apresentadas

Policiais da 14ª Companhia interativa Comunitária (Cicom) receberem duas versões sobre as circunstâncias do acidente. A primeira é que o motorista trafegava no sentido bairro-centro, quando tentou fazer uma manobra irregular e fazer o retorno para a via contrária. Então, ele teria perdido o controle e batido no poste.

A segunda versão que chegou até a equipe policial aponta que a vítima estaria participando de um "racha", no sentido centro-bairro. Trafegando em alta velocidade, o motorista perdeu a direção do carro e causou o acidente.

Ainda conforme a 14ª Cicom, além do poste, o motorista danificou os gradis de dois estabelecimentos. A perícia foi acionada para apurar os fatos. Familiares do motorista foram comunicados pela polícia, para fazer a remoção do veículo do local. O caso será investigado pelo 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).